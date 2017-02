Alle heipalen zitten in de grond en het verkeer op het Europaplein rijdt veilig langs de werkzaamheden over de pas aangelegde sterrotonde. De reconstructie van de Harlingenstraatweg is bijna klaar, alleen het gedeelte aan de zuidkant is door de weersomstandigheden nog niet af. We gaan hiermee in het voorjaar verder. Het kwelscherm rondom het plein is nagenoeg klaar.

Bouwput voor fietstunnels

De werkzaamheden op het Europaplein concentreren zich momenteel op de aanleg van de bouwkuipen voor de fietstunnels en de pompput. Damwandplanken vormen de wand van de bouwkuip. In de bouwkuip is vervolgens grondwaterbemaling aangelegd. Het grondwater kan daardoor niet meer in de bouwput stromen en de medewerkers van KWS kunnen straks met ‘droge voeten’ hun werk doen. Daarna brengt de aannemer een stempelraam aan. Dit is een constructie van grote stalen buizen tussen de bouwkuipwand, die ervoor zorgt dat de wand niet inzakt. Daarna wordt de bouwput uitgegraven en de grondwaterstand verlaagd. Dat gebeurt met pompen die op de bouwplaats staan.

Heien en meten

Het heien bracht overlast met zich mee, zoals trilling en lawaai. Dit konden we helaas niet voorkomen. Het heien is steeds gemonitord om

te bewaken dat de geldende normen voor trillingen niet overschreden werden. Daarnaast zijn voor de start van de werkzaamheden vooropnames gemaakt, hoogtebouten aangebracht in woningen en scheuren trillingsmeters geplaatst. Uit de rapportage van de monitoring in december bleek dat er ruim onder de trillingsnormen gewerkt is. Ook waren er geen verzakkingen gemeten en bestaande scheuren in panden rond het plein waren niet groter geworden. Het werk kon op deze manier verder gaan.