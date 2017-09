(Tekst: Provinsje Fryslân)

De TV-serie Teken fan Libben van Omrop Fryslân heeft een onderscheiding gekregen. De serie gaat over de zeer diverse werelden achter een aantal bermmonumenten langs Friese wegen. Een bijzondere plaats voor nabestaanden waar hun geliefde voor het laatst geleefd heeft. Als blijk van waardering ontving producent Murk van der Schaaf afgelopen zondag het beeld ‘De Verstomde Schreeuw’.

Miniaturen van het beeld ‘De Verstomde Schreeuw’ worden uitgereikt aan personen of instanties in Fryslân met een bijzondere verdienste voor de verkeersveiligheid. Van der Schaaf heeft met presentator Raynaud Ritsma gesprekken gevoerd met nabestaanden van verkeersongevallen. Het resultaat is een indrukwekkende serie die is uitgezonden door Omrop Fryslân.

Onderscheiding

Van der Schaaf ontving de onderscheiding uit handen van Wiebe de Boer van de Vereniging Verkeersslachtoffers tijdens een bijeenkomst met de families die hebben meegewerkt aan de serie. “Ik bin tige ferrast troch dizze underskieding. It is in prachtige wurdearring foar de searje en de tawijing en soarch wêrmei’t ús team oan de searje wurke hat. Dat wy mei Teken fan libben wat betsjut hawwe foar de neibesteanden, helpferlieners en in soad sjoggers jout grutte foldwaning”, aldus Van der Schaaf.

Het is de 18de keer dat de miniatuur is uitgereikt. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) reikt het uit namens de provincie Fryslân. Het beeld is gemaakt door Fokke Veurman voor de actie -25% Verkeersslachtoffers.