(tekst: Eric Hoekstra gaat weer regelmatig op pad voor Liwwadders.nl Vanmiddag was hij bij de afscheidsreceptie van wethouder Thea Koster)

Thea Godin Koster

“Thea is Grieks voor godin”, zeg ik tegen mijn gespierde spiegelbeeld, als een knoopje ergens ter hoogte van mijn hart met een luide knal van mijn overhemd spat, en de spiegel aan gruzelementen slaat.

O o die brede borstkas van me. Daarop heeft al menig politica haar maagdelijke verkiezingsbeloften gebroken. Damn you, sportschool! Damn you, superior genes!

Het eerste waar ik bij Thea Koster aan denk is die foto in minirok bij haar achterin de tuin. Kun je zien wat er van 15 jaar gemeentepolitiek bij een Man des Volks blijft hangen. Of gaat staan.

Tot aan die foto hield het leven zijn wonderen verborgen. Die beentjes hebben het CDA trouwens geen windeieren gelegd. Dat was in dezelfde tijd dat Mutti Merkel ineens haar roomblanke Oostduitse boezem etaleerde om hongerige Westduitse pruilmondjes te zogen.

Christendom goes heidendom. Naakt is het nieuwe bedekt. Wellustig is het nieuwe zedig. En kijk, dat is nu het leuke van populisme!

Mark Rutte bracht het niet verder dan een homo-erotische foto op het water met Jort Kelder. In onderbroek. In de boot genomen, ja!

Waar houdt dit op? What’s next? Sybrand van Haarsma Buma in zwembroek? Miauw! (Dierenarts, wilt U deze kat een spuitje geven? Hij is dol geworden.)

Thea Koster! Deze slanke hardbody annex hardliner heeft ook de verherbouw van het Europaplein erdoor gejast. Als fietser moet ik eerlijk zeggen: terecht. Het Europaplein was voor fietsers eerder een Afrikaplein, dat je alleen met gevaar voor eigen leven kon oversteken.

Om over de Valeriusstraat maar te zwijgen, de lelijkste straat van Leeuwarden waar zelfs de dichter Bloem alleen maar domweg gelukkig zou zijn als ie flink wat gelukspoeder zou opsnuiven.

Sinds er islamieten op de lijst van het CDA staan, is het met de christelijke geloofwaardigheid wel zo’n beetje voorbij (dixit een familielid van mij). Dat is toch net alsof Kok voor Shell gaat werken. Alsof EU-topman Barroso voor Goldman Sachs gaat werken. Alsof Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Alsof journalisten onpartijdig schrijven. Alsof de LC … Nou ja, laat maar: de ergste dingen die ik kan bedenken, blijken gewoon keihard waar te zijn.

Met dergelijke gedachten been ik langs Boekhandel van der Velde, om 18 seconden later bij het Stadhuis te arriveren. Thank you, sportschool!

Bij de ingang staat een koor te zingen “Christus is geboren”. Verlegen onder zoveel lof haast ik mij naar binnen toe. Maar ik ben te vroeg! Nu is slechts de inloop. Oorzaak is de receptioniste ten stadhuize die mij afgelopen maandag geen uitnodiging met programma aanbood. Ik ga in een hoekje van de lege zaal met mijn ding zitten spelen. Met mijn Smartphone, ja.

Op de site van de gemeente zie ik dat Thea alleen nevenfuncties heeft, die automatisch aan het ambt van wethouder zijn verbonden. Zoals Beschermvrouwe van Weekendschool Baljee. Wat dat precies is, die weekendschool Baljee, wordt me niet helemaal duidelijk. Een soort huiswerkbegeleiding voor sociaal zwakkeren? En wie betaalt dat? En waarom kan ik geen jaarverslag op hun site vinden? Ho Hoekstra, dat interesseert geen mens, je lijkt verdomd wel een journalist.

Thea Koster is altijd goed gekleed geweest, zo toont Google Images mij. Aukje de Vries schoot zo de Tweede Kamer in toen ze mijn kledingadviezen ter harte nam. Het is me een raadsel waarom Thea niet eenzelfde succes heeft behaald. Was ze te sexy voor het CDA?

Een gemeenteambtenaar suggereert me echter dat ze misschien wel gevraagd gaat worden voor staatssecretaris. Parbleu! In welk kabinet dan wel? CDA-VVD-PVV? Of CDA-VVD-GL-D66?

De zaal is inmiddels volgelopen met mensen die zich laten vollopen. Ik hoor iemand van de provincie zeggen: “Nijpels had een geweldig netwerk maar hij was een luie hond.” Want de nieuwe Commissaris van de Koningin is Arno Brok. Iemand anders zegt: “hij schijnt geen partner te hebben, dus geen verhuisperikelen.” “Nee,” zegt iemand anders, “als ie maar geen gemeentegeheimen aan schandknapen van GRINDER vertelt.” Hallo, Onno Hoes! Ik overweeg even een vals profiel aan te maken.

Naast mij zit Isabella Diks van Groenlinks met haar ding te spelen. Nee joh, met haar Smartphone! Knappe vrouw, trouwens, die zedig haar rok richting haar knie trekt onder mijn brandende blikken. Mijn sympathie voor die partij groeit eventjes aanzienlijk.

Ondertussen zijn er wat FNP’ers naast me komen staan. Ik maak kennis met commissielid Albert Seldenrust en raadslid Lyda Veldstra. Al ziet Lyda er uit of ze zelden rust heeft, terwijl Albert meer een kalme man des velds is. Maar ja, wat kun je verwachten als het derde commissielid de onfriese achternaam Wassenaar draagt? Nee, serieus, we praten over de herindeling, en de fusies van de afdelingen van politieke partijen die dat meebrengt.

Er zingt een koor van de Jeugdzorg voor Thea Koster, want ze had onder andere Jeugdzorg en Asfalt in portefeuille. Eigenlijk overeenkomstig haar bipolaire karakter, zeg maar. Dan komt er een briljante speech van partijgenoot Harry van der Molen. Hij zegt bijvoorbeeld over het koor: “De Jeugdzorg kennende komt de rekening nog wel.” Met zulke politici zouden columnisten als ik overbodig zijn. Want dan zou er meer dan genoeg in de politiek te lachen zijn. Mijn respect voor het CDA! Prima speech, excellent gebracht. De zaal wordt meermaals aan het lachen gebracht. Kort en krachtig.

Asing Walthaus, van de concurrent, waart ook rond. Zonder colbert! “Zaalwacht, wilt U die man even verwijderen?” Roept iemand van het Friesch Dagblad. Maar ik stop de zaalwacht een honderdje toe zodat Asing mag blijven. Hij schrijft immers grappige columns zonder PvdA-propaganda.

Wij leren uit Harrie zijn speech dat ie ook vaak op de kat van Thea paste. Nee, een spits hoeft niet voor open doel te scoren. Daarna komt een mevrouw Vervelio die Thea met een veuls te lang verhaal vol afgelebberde cliché’s de hemel in prijst. Mensch, vertel liever een paar leuke anekdote’s!

En tenslotte, als klapstuk, Thea Koster, powerwoman, dominatrix, in zwart leer gehuld. Met een lange op de verbeelding werkende rits. Miauw! (Dierenarts, kunt U die kat voor me reanimeren?). Ze gaat werken bij ROC Deltion in Zwolle. Ze doet privé aan yoga en thee. Wow, we hebben zoveel gemeen. Jammer dat er ook een meneer Thea is. Ze spreekt vlot, bedankt iedereen, en dat was het dan!

Dag heerlijke Thea, we gaan je missen. Stuur ons een paar foto’s als het weer zomer is. Bij voorkeur genomen op dat speciale strandje aan de Wijthmenerplas.

Eric Hoekstra, Thealoog te Leeuwarden

Meer van Eric staat hier