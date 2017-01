(tekst: Eric Hoekstra reageert op Facebook op het bericht: Koers NDC warrig

Eric Hoekstra: De neergang was misschien niet zo snel gegaan als ze met het FD waren samengegaan en ook andere doelgroepen zouden hebben bediend. De LC is onder Rimmer Mulder tot een spreekbuis van de PvdA verworden. En het FD heeft nooit mensen willen bedienen die zichzelf spiritueel noemen, ook een hele grote doelgroep, kijk maar in de wereld van de tijdschriften met Happinez, Yoga, Onkruid e.d. Zo werden LC en FD parochiale bladen. Ik zal ze missen vanwege het regionale / Friese nieuws. Ook jammer dat ze niet eigen wetenschapsjournalistiek hadden. Dat had best gekund in samenwerking met RUG en lokaal Wetsus en Fryske Akademy. Maar ik moet bekennen, als spirituele populist had ik ook geen abonnement op LC of FD …