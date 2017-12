Gedicht: it sin fan in hin it sin fan in hin de hinnen fan boer Sinnema woenen graach ris wer in hoanne ha mei al dy froulju wa [...]

Bywurke: Sneon nije sykaksje nei Remon Bruinsma Der wurdt sneon wer socht nei Remon Bruinsma (19), dy’t mist wurdt. Minsken dy’t helpe wolle, wurde [...]

Astronaut dy’t as earste los sweve ferstoarn De Amerikaanske astronaut Bruce McCandless is yn ’e âldens fan tachtich jier ferstoarn. Yn 1984 waar [...]

Ynskriuwe foar Mar-athon Snitsermar Op snein 23 juny 2018, de langste sneon fan it jier, is foar de fjirde kear de Snitsermar it toaniel [...]

De Vrije Fries 2017 yn kleurryk nij jaske De Vrije Fries is fan hjoed ôf yn in nij jaske te krijen. Jaarboek De Vrije Fries, in útjefte fan it [...]

1517: Slach oan it Wremer Djip Hjoed – 23 desimber 2017 – is it fiifhûndert jier lyn dat Tjede Peckes, in jongfaam fan 17 jier, omk [...]

Oerheden sloarderich mei lytse talen op ferkearsbuorden Oerheden geane soms sloarderich om mei de taal op buorden. Yn Nederlân stiet meastal inkeld mar Nede [...]