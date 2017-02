(Tekst: Website ECW)

Aan iedereen die duurzaamheid en energiebesparing een warm hart toedraagt. Kom op 14 februari om 19.30 uur naar wijkgebouw Eeltsje’s Hiem en doe mee met het Lopend Vuurtje!

Vertrekkend vanaf Eeltsje’s Hiem maken we een tocht door de wijk van ongeveer een uur waarbij we met een warmtecamera verschillende huizen belichten om te kijken of ze goed geïsoleerd zijn.

We maken een vrolijke stoet met lichtjes en muziek en trekken zo door de wijk. Isabelle Diks, de wethouder, zal ook aanwezig zijn, evenals de pers en de lokale omroep. We eindigen weer in het wijkgebouw en onder het genot van een warme beker chocomel voor iedereen die meegedaan heeft sluiten we de actie af.

Het wordt pas een succes als er veel mensen meedoen, dat spreekt voor zich. Daarom roepen we iedereen op die duurzaamheid en kostenbesparing op energie een goede zaak vindt mee te doen met deze tocht. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Tot slot, het zou leuk zijn als er ook mensen bij zijn die voor wat muzikale ondersteuning zouden kunnen zorgen. We zijn met name op zoek naar iemand die in het bezit is van een trommel en die kan bespelen.

Wil je meedoen?

Laat dat dan even weten door een mailtje te sturen naar Sjoukhilde Jongbloed shjongbloed@xs4all.nl