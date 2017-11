Vette koppen maken is de redactie van Liwwadders wel toevertrouwd. Neem deze http://www.liwwadders.nl/eelke-lok-journalistiek-liwwadders-deugt-niet/ boven een column oorspronkelijk gepubliceerd op de website van de regionale omroep. Trouwe lezers van nemen er natuurlijk onmiddellijk kennis van. Zelf lees ik naast Stadsblad Liwwadders de Volkskrant en de Leeuwarder Courant, samen met anderen om de kosten te drukken. Je vraagt je af waarom die krant zoveel geld moet kosten, weinig bijdragen van eigen hand per slot van rekening. Mensen die vanwege een smalle beurs een abonnement moeten ontberen kunnen met een geregelde blik op http://www.lc.nl/net-binnen/ ook heel wat over de wereld te weten komen. Uiteraard werp ik elke dag ook een blik op de website van de regionale omroep. Jammer dat er in de regio niet wordt samengewerkt door de media, blijkens een ingezonden stuk van de oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant in die krant zijn er geen juridische regels die samenwerking onmogelijk maken. De uitgever van de krant heeft een andere keuze gemaakt.

De Leeuwarder Courant viel door de mand toen de Gemeenschappelijke Persdienst ophield te bestaan. Aan het begin van de economische crisis trokken de deelnemende regionale kranten de stekker eruit en gelijk viel er een stuk minder in de krant te lezen. De overgebleven journalisten hebben van onderzoeksjournalistiek nog nooit gehoord, gewend om gezagsdragers naar de mond te praten. Dan lees ik liever de bijdragen van de correspondenten van ook al zijn die soms wat persoonlijk gekleurd. Sociale werkvoorziening Caparis, wijkinitiatief Big Society, de begroting van Leeuwarden, de gemeenteraadsverkiezing van 22 november aanstaande, legt de vinger op de zere plek en bij de Leeuwarder Courant blijft het oorverdovend stil. Over een week mogen we naar de stembus, de verkiezing gaat nergens over, het LC weet dat ook maar zegt het niet en haalt wat oude koeien uit de sloot om de schijn hoog te houden. Welke partijen er vijf(!) jaar geleden tegen de kandidaatstelling van Leeuwarden voor Culturele Hoofdstad van Europa hebben gestemd. Zeker twee politieke partijen die destijds tegen waren zijn nu positief, alsmede een groot deel van de lokale bevolking. Over muziekfestivals in recreatiegebied de Groene Ster hebben partijen niet veel zeggenschap tenzij ze een wijziging van het bestemmingsplan voorstaan. Overigens kan het bestemmingsplan de komende periode worden veranderd ook al staat het in geen enkel verkiezingsprogramma. In ieder geval in de weekendeditie van de Leeuwarder Courant van 11 november niks dat uitnodigt voor een bezoek aan het stemlokaal. De opkomst zal bedroevend laag zijn.

Tenzij voor die tijd veel mensen een exemplaar van de analoge Liwwadders weten te scoren met zo’n lekkere vette kop: Jacobi of Jacobse. Valt er toch nog wat te kiezen.