Woningcorporatie Elkien heeft sloopplannen voor de duplexwoningen in de Sweelinckstraat en omgeving. Bewoners ontvingen een brief voor een bijeenkomst aanstaande dinsdagavond.

PEL maakt zich zorgen over het opnieuw verminderen van betaalbare woningen in Leeuwarden. Eerder beloofde Elkien van alles aan bewoners in de Jan van Scorelstraat. Die beloftes is Elkien nog steeds niet nagekomen.

Lees ook: Proefkonijnen in de Jan van Scorelstraat – Huurders zwaar teleurgesteld in Elkien