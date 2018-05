(tekst: persbericht gemeente Leeuwarden)

Nieuwe griffier voor de gemeente Leeuwarden

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad draagt als raadsgriffier voor de heer Frans van der Heide. De heer van der Heide (58 jaar) is nu nog griffier in de gemeente Smallingerland en woont in Leeuwarden. Daarvoor was hij griffier in Littenseradiel en bekleedde hij managementfuncties bij de gemeenten Zwolle, Sneek en werkte hij als beleidsmedewerker in Franekeradeel.

De benoeming van de griffier door de gemeenteraad staat gepland voor woensdag 13 juni. De voorzitter van de werkgeverscommissie, Eline de Koning, zegt ingenomen te zijn met het aanstellen van de heer Van der Heide. ‘We hebben met hem een uitstekende, ervaren griffier voor Leeuwarden binnengehaald.’

Frans van der Heide start per 1 september met zijn werkzaamheden voor de raad van Leeuwarden. Hij zegt: “Een gemeente en een raad met heel veel uitdagingen en veel perspectief, ik lever daar graag mijn bijdrage aan.”