De Elfstedentocht is vooral een zaak van grijze mannen. Eenderde van de leden is ouder dan zestig. Ook als het niet vriest, is het de tocht van de veteranen. Dan vertellen ze over de heroïek van vroegere tochten. Meer is er niet.

Door Bert de Jong

Een Elfstedentocht lijkt een utopie. Zeker in jaren als 2016 dat winters recordwarm zijn. Wat rest zijn de herinneringen. Aan bijvoorbeeld 1997, precies twintig jaar geleden. Op 4 januari kwam Henk Angenent al om 12.19 uur over de finish. Of aan 1986, toen op 26 februari Evert van Benthem op een zonnige, maar winterse dag voor de tweede maal glorieus winnaar werd van de Elfstedentocht.

