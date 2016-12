(tekst: Fryslan 1)

ElfstedenTocht is racistisch

Wij durven het spel niet meer te spelen. Op de doos staan uitsluitend blanke mannen en vrouwen afgebeeld. Typisch Friese koppen, met ijsmutsen en platte boerenpetten. Jammer, want het elfstedenspel was best grappig.

Door Wiebe Pennewaard

Het artikel in opinieblad De Groene Amsterdammer sluit naadloos aan op de tijdgeest. De ironische kop verklapte meteen al de insteek van de schrijvers: ‘Gezellig, indianen verdrijven bij een kopje chocolademelk’. Na lezing van het stuk kan geen weldenkende inwoner van Nederland zonder migratie-achtergrond (vroeger: autochtoon) nog het immens populaire bordspel Kolonisten van Catan spelen zonder in ernstige gewetensnood te geraken.

