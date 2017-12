(tekst: college b en w)

Besluit B&W

De gemeenteraad informeren over de uitvoering van de motie ‘deelname aan de pilot preventie zelfdoding’.

Toelichting

Op 10 juli 2017 hebben PALGroenlinks, PvdA en CDA een motie ingediend waarin het College wordt opgeroepen om deel te nemen aan de pilot preventie zelfdoding. Landelijk zijn er zes GGD-regio’s aangewezen door het ministerie van VWS waar in de periode 2016-2018 extra inzet wordt gepleegd om suïcides te voorkomen. Fryslan is één van deze regio’s omdat hier, na de provincie Groningen, jaarlijks de meeste zelfdodingen voorkomen. Voor de gemeente Leeuwarden gaat het jaarlijks gemiddeld om 11 suïcides. De gemeente Harlingen was de eerste Friese gemeente die in mei van dit jaar haar medewerking toezegde en lokaal inspanningen verricht.

De pilot, genaamd Supranet Community (waarbij Supranet een afkorting is van Suïcidepreventie Actie Netwerk), maakt gebruik van een methode die ontwikkeld is door de European Alliance Against Depression die inmiddels in meer dan 15 landen wordt toegepast. In Duitsland heeft dit programma in twee jaar tijd geleid tot 32% vermindering van suïcidepogingen en suïcides.

Naar aanleiding van de motie hebben de gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân een plan van aanpak opgesteld, waarbij een focus wordt aangebracht voor de risicogroep jeugd. Op alle pijlers van de aanpak die Supranet voorschrijft zal inzet worden gepleegd, van het trainen van huisartsenpraktijken en andere zgn. gatekeepers (zoals welzijninstellingen, jongerenwerkers, wijkteams, scholen, etc.) tot het actief benaderen van risicogroepen en het voeren van een publiekscampagne om het taboe op het onderwerp te doorbreken. Deze activiteiten zullen gedurende 2018 gezamenlijk met de ketenpartners worden uitgevoerd.