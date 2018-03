Kracht van Leeuwarden definitief overleden

(Van een correspondent)

Het is een droeve plicht de lezers ervan op de hoogte te stellen dat het project Kracht van Leeuwarden is overleden. Het project was van het begin af aan nogal mysterieus van aard.

Liwwadders heeft van november 2017 gepoogd wat meer zicht te krijgen op de bedoelingen en resultaten. Het kastje en de muur leerden we kennen.

RADAR, WELLZO en de gemeente (= wethouder Ekhart)

Hier beperken we ons vooral tot (het gebrek aan) de reactie van de instelling WELLZO. WELLZO nam eind 2016 het project over van RADAR , een gerenommeerd Amsterdams adviesbureau. Dat bureau stelde eind 2016 een uitgebreide evaluatie op. Wat de gemeente ( de financier van het project) daarmee heeft gedaan, is onduidelijk. Vragen van onze kant daarover zijn door de gemeente summier beantwoord. In het rapport van RADAR werd nogal wat overhoop gehaald (bijvoorbeeld kritiek op Amaryllis) en RADAR lanceerde diverse aanbevelingen.

De rapportage van Radar blijkt niet te zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Het rapport werd alleen besproken met wethouder Ekhart, zo liet de gemeente ons weten. Van uitvoering van de aanbevelingen kan nauwelijks sprake zijn geweest. Het hoe en waarom is door de gemeente nergens in het openbaar toegelicht.

De bemoeienis van wethouder Ekhart leidde wel tot een verzoek van de gemeente (of wethouder Ekhart alleen?) aan WELLZO om het project over te nemen.

De heer Jelle Lammers, functionaris bij WELLZO schreef 19 februari j.l. vrolijk aan Liwwadders – nadat diverse eerdere verzoeken om informatie onbeantwoord waren gebleven – :

“Er zijn enkele wisselingen geweest in onze bezetting. Mijn excuses dat u nog niet een antwoord heeft ontvangen. Graag hoor ik van u wat uw vraag is.”

Die vragen waren dus al driemaal op papier gezet, maar in elk geval was er beweging bij WELLZO. En Liwwadders is al gauw blij. Daarom nog maar eens de vragen herhaald.

Met als antwoord op 21 februari van Jelle Lammers:

“Radar was de uitvoerder van de kracht van Leeuwarden. Op verzoek van de gemeente Leeuwarden heeft WELLZO dat project overgenomen. Zoals gebruikelijk zijn in overnames meestal bezuinigingen van toepassing. (curs. Red. Liwwadders).

Wij hebben het project omgedoopt in Kracht 058. Voor 2018 hebben we een verzoek ingediend bij Leeuwarden voor voortzetting van het project. Dit verzoek is helaas niet gehonoreerd.

De visie van de Kracht 058, mensen motiveren om zelfstandig verder te kunnen gaan heeft gemaakt dat een aantal groepen zich zo hebben ontwikkeld dat ze zelfstandig verder kunnen gaan. In 2017 hebben in totaal 60 deelnemers deelgenomen aan de Kracht van Leeuwarden.

In 2018 is er geen kracht van Leeuwarden.

Vriendelijke groet, Jelle Lammers.”

Liwwadders vroeg vervolgens aan de heer Lammers of hij nog kon specificeren om welke “zelfstandige” groepen het ging, en wat voor kosten er met het project gemoeid waren geweest. Daarop heeft de heer Lammers, of WELLZO in het algemeen, helaas niet meer geantwoord.

Gang van zaken komt in jaarverslag WELLZO niet aan de orde

Wel kregen we via andere wegen het jaarverslag 2017 van WELLZO onder ogen. Kracht 058 komt hierin aan de orde. Volgens de tekst blijkt het project vooral gericht te zijn geweest op “begeleiden van studenten”. En er vonden ‘inspirerende gastcolleges’ plaats bij NHL en Friesland College. Het ‘zelfstandig verder kunnen’ van een aantal groepen wordt vermeld, maar ook hier niet geconcretiseerd.

Dat er een einde is gekomen aan het project – door beëindiging van het subsidie van de gemeente – daarover zwijgt het jaarverslag. Dat WELLZO in 2017 met een bezuiniging het project overnam, ook dat krijgt niemand te horen. Wat de resultaten zijn geweest, het wordt verhuld aangegeven.

We noemden het project mysterieus. Dat geldt voor (wijzigingen in) opzet, resultaten en financiering. Er zijn schattingen dat het project in totaal een kleine miljoen euro heeft gekost. De verantwoording van die middelen bleef beperkt tot een heel kleine kring.

Misschien kan de Rekenkamer hier tussendoor nog even naar kijken. En dan op tijd de raadsleden informeren.