(tekst: degrouster)

Grou krijgt eigen cadeaubon

GROU – Donderdagavond wordt bij het Informatiepunt Grou de Cadeaubon Grou geïntroduceerd! De eigen cadeaubon is daar te koop in waarden van 10, 25 en 50 euro en kan uitsluitend in Grou weer ingewisseld worden. “Er worden nu veel VVV-bonnen gekocht die niet ingewisseld worden in Grou, met deze cadeaubon blijft de omzet in ons dorp”, aldus voorzitter Ivo Krikke van Businessclub Grou.

De bon is bedoeld voor winkels, horecabedrijven en aanbieders van producten en diensten. Ondernemers die de cadeaubon accepteren, laten dat zien door een sticker met de tekst ‘Wij doen mee’. Zij kunnnen de ingeleverde cadeaubonnen bij Informatiepunt Grou weer inwisselen voor 90% van de waarde aan contanten. “Het succes van de bon wordt groter als deze overal kan worden ingeleverd”, aldus Krikke. De Cadeaubon Grou is een initiatief van zijn vereniging en van Stichting Promotie Grou.