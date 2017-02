Er zouden winkels komen die we in Leeuwarden nog niet kenden. Het zouden winkels zijn van bovenlokaal niveau. Maar wat er zou komen aan en rond het Wilhelminaplein in Leeuwarden kwam er niet.

De winkelslurf langs het Ruiterskwartier moest gebouwd worden om het gehele plan te laten slagen, dat was het verhaal van het college. Het aantal meters winkeloppervlakte in Leeuwarden is inmiddels meer dan een stad van deze omvang kan dragen. Winkelcentrum Zaailand staat voor 75 procent leeg. En nu vertrekt de eerste winkel (Van der Kam herenmode) uit het beeldbepalende hoekpand van de winkelslurf aan het Ruiterskwartier.