(Tekst: Vrij Baan!)

Onder luid getoeter reden maandagochtend 7 augustus om 8.30 uur de eerste auto’s en vrachtwagens door het aquaduct. Een stoet met hulpdiensten en bedrijven legde de eerste meters af op het verse asfalt. Even daarvoor zette de Vrij-Baan leeuw de hekken aan de kant.

Vanaf 9.30 uur was de weg open voor iedereen. Vanaf het Folsingafiadukt (Zuiderburen) en het Aldlânsfiadukt (Aldlân) keken mensen toe hoe de auto’s onder het Van Harinxmakanaal door reden.

Stad in geopend

Verkeer dat de stad in rijdt, kan nu onder het water door rijden. Verkeer dat de stad uit rijdt, maakt nog even gebruik van de Drachtsterbrug. Volgende week, maandag 14 augustus, gaat de tweede rijbaan in het aquaduct open.

Stremming stad uit 11 t/m 14 augustus

Om dat mogelijk te maken, is de Drachtsterweg van vrijdagochtend 11 augustus 9.00 uur t/m maandag 14 augustus 6.00 uur afgesloten voor verkeer dat de stad uit rijdt. Verkeer moet omrijden via de Overijsselselaan.

Fietsers

Fietsers en voetgangers kunnen vanaf donderdag 31 augustus door het aquaduct. Tot die tijd maken zij gebruik van de Drachtsterbrug.

Scheepvaart

De scheepvaart moet nog wachten tot begin november tot zij vrije doorvaart heeft. In september start de aannemer met de sloop van de Drachtsterbrug en de remmingwerken.