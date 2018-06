(tekst: Fryslân 1)

Een vrouw aan het roer, dat is pas stoer

Terwijl Marit Bouwmeester als topzeilster de ene na de andere titel verovert, komen vrouwen er in de gangbare watersport nauwelijks aan te pas. Ga maar eens op een terras aan het water zitten. De man staat altijd stoer aan het roer. Vrouwenemancipatie lijkt aan de watersport grotendeels voorbij te zijn gegaan.

Door André Keikes

Dat er bij het skûtsjesilen elke zomer opnieuw nauwelijks vrouwen aan boord zijn, is nog wel te verklaren. De Friese tjalken die ooit werden gebruikt voor vracht- en mestvervoer, vereisen fysieke kracht en stalen spieren. Zo’n zwaar vaartuig moet je in bedwang houden en zelfs een toegewijde club goed getrainde mannen krijgt dat maar met moeite voor elkaar. Er wordt geschreeuwd en gevloekt, want voor je het weet krijg je als opvarende een giek tegen je kop of komt jouw skûtsje in aanvaring met een ander. Dat soort woest geweld trekt de meeste vrouwen niet; laat de macho’s maar buffelen.

