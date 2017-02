(tekst: ingezonden)

Zondag 19 februari EEN GEWONE FAMILIE IN OORLOGSTIJD

Voorjaar 2015 verscheen ‘Zoo gelukkig dat we elkaar nog hebben’ van Aly van der Mark. In het boek staat de briefwisseling tussen haar ouders -die in 1940 het bombardement op Rotterdam meemaakten- en familieleden in o.a. Wirdum centraal. De auteur vertelt over de belevenissen van haar en haar familie in de oorlogsjaren, m.n. over razzia’s, opname in kamp Waterloo bij Amersfoort en een onderduikperiode in Warstiens.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL. Toegang: gratis.