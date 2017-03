FRIESE PERS BOEKERIJ PRESENTEERT TRUMP IN FRYSLÂN; NIEUWE UITGAVE KOOS TIEMERSMA ‘EEN AAP KLIMT UIT DE BOOM’

Koos Tiemersma, één van de bekendste schrijvers uit Friesland, schreef een prikkelende en bijtende satire met een knipoog naar de politiek en de aankomende verkiezingen. Eerder schreef Tiemersma onder het pseudoniem Froon Akker vooral e-books, nu verschijnen ze in een papieren versie. In 2015 won hij de Gysbert Japicxpriis voor zijn roman Einum.

Een aap klimt uit de boom is een moderne en met vaart en humor geschreven satire en vormt een bijtend commentaar op een samenleving waarin onvrede de boventoon voert en de waan van de dag regeert.

Gezien het politieke en maatschappelijke klimaat op dit moment in binnen-, en buitenland is dit boek een absolute aanrader. Op een lichte manier wordt onder andere de opkomst van het populisme tegen het licht gehouden. De inhoud en informatie vindt u hieronder.

Bobo de aap is ontsnapt uit de dierentuin om te gaan wonen in het bos waar hij ongewild getuige is van een vrijpartijtje. In een opwelling besluit hij zijn boom te verlaten, zich te ontfermen over de kleren om zich uit te dossen als mens. Even later wordt hij opgevangen door de afgekeurde leraar Norbert Schnabel, die hem in contact brengt met een nieuwe populistische beweging.

Dan gaat het snel. Algauw duikt Bobo op in populaire praatprogramma’s, richt hij vanuit de snackbar van Harrie Kroket een buurtwacht op, maakt hij kennis met enkele onverwachte kwaliteiten van Spooky, de lelijkste hond van het westelijk halfrond, bezwijkt hij voor de verleidingen van de liefde, om het uiteindelijk met zijn dubieuze uitspraken tot lijsttrekker van de Nieuwe Partij te schoppen.

Enkele recensies:

De Moanne: ‘Om echte satire kun je weliswaar lachen, maar je haalt er ook je ziel aan open. De humor van de satiricus bijt en strooit zout in wonden. Tiemersma doet dat ook, met veel gebruik van absurdisme en humor.’

Schrijverspunt: ‘Een heerlijk, vlot geschreven boek.’

Boekgegevens:

Paperback, 195 pagina’s

ISBN: 978 90 3300 0171

Verkoopprijs: € 17,99

Verschijnt 9 maart 2017

Tevens verkrijgbaar in het Frysk:

ISBN: 978 90 3300 0188

Paperback, 186 pagina’s, € 17,99

Verschijnt eveneens 9 maart 2017