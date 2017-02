(tekst: Fries Museum)

Het team van het Fries Museum wordt verrijkt met een curator moderne en hedendaagse kunst. Eelco van der Lingen, sinds 2007 directeur en curator van Nest, het platform voor hedendaagse kunst in Den Haag, begint in april 2017 in Leeuwarden. Met de ervaren en toonaangevende curator versterkt het Fries Museum zijn positie als nationaal zichtbare plek voor moderne en hedendaagse kunst.

‘Ik kijk er naar uit om verbanden te gaan verzorgen tussen Fryslân en de wijde wereld en tussen de kunst en de mensen. Met Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en met het Fries Museum als podium heb ik daar niet alleen veel vertrouwen maar ook veel zin in’, aldus Eelco van der Lingen. Directeur Kris Callens is trots op de benoeming: ‘Eelco van der Lingen heeft ons tijdens de sollicitatiegesprekken op bijzondere wijze geïnspireerd met een vernieuwende blik op onze themalijnen ruimte en identiteit. Hij heeft bewezen dat hij met toonaangevende kunst een nationaal en ook een jonger publiek kan bereiken. Als curator koppelt hij zijn internationaal artistiek netwerk aan onze waardevolle collectie. Hij heeft bovendien affiniteit met de regio, niet in de laatste plaats dankzij zijn deels Friese familie. Met Eelco aan boord kan het Fries Museum zijn rol als plek voor beeldende kunst tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en daarna ten volle waarmaken. Ik kijk erg uit naar de samenwerking.’

eelco van der lingen

Eelco van der Lingen is opgeleid in de beeldende kunst aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en behaalde zijn Masters Digital Arts aan Middlesex University in London. Sinds 2007 is hij directeur en curator van Nest. Nest is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een kunstpodium van nationaal en internationaal belang en met een bijzondere aandacht voor de relatie tussen kunst en publiek. Hij was gastcurator bij Tent in Rotterdam en het Centraal Museum in Utrecht, gastdocent en extern examinator op verschillende kunstacademies. Daarnaast is hij met regelmaat jury- en commissielid op het vlak van beeldende kunst.

fries museum

Het Fries Museum opende in 2013 in zijn nieuwe museumgebouw in het centrum van Leeuwarden. De rijke collectie, van hedendaagse kunst tot archeologische schatten en zilver uit de Gouden Eeuw, vertelt verhalen over Friesland in de wereld. Na de succesvolle tentoonstelling over Alma-Tadema is nu onder meer de hedendaagse presentatie Beladen landschap, van Kiefer tot Ristelhueber te zien, naast de familietentoonstelling Rijk van rotzooi en Sits, katoen in bloei. Het museum maakt zich op voor de grote tentoonstellingen over Mata Hari eind 2017 en M.C. Escher in 2018. Deze laatste presentatie wordt geflankeerd door de internationale hedendaagse kunstpresentatie Beyond Escher. Sinds de heropening won het museum de BankGiro Loterij Museumprijs en de Turing Toekenning, en was het genomineerd voor twee internationale prijzen.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.