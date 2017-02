(tekst: persbericht van Catawiki.nl)

Verwachte opbrengst voor kleine steentje is 15.000 euro

Verzamelaars en fans van LEGO kunnen op dit moment hun hart ophalen bij online veilinghuis Catawiki. Daar kan namelijk nog tot vanavond worden meegeboden op het duurste LEGO-steentje ter wereld. Volgens Catawiki gaat het om bijzonder en zeer zeldzaam steentje. ”Het LEGO steentje is gemaakt van 14-karaats massief goud en werd tussen 1979 en 1981 door LEGO gegeven aan een select aantal zakenpartners en medewerkers die 25 jaar bij LEGO in dienst waren. Naar verwachting zijn er nog geen 10 van deze steentjes uitgegeven”. Voor verzamelaars is dit steentje inmiddels dan ook de heilige graal onder de LEGO-steentjes. De opbrengst kan volgens de veilingmeesters van Catawiki dan ook oplopen tot 15.000 euro.

Zelden op de markt

Door de zeldzaamheid gebeurt het zelden dat deze LEGO-steentjes op de markt komen. De laatste keer is inmiddels al weer bijna 5 jaar geleden. Dit steentje werd toen verkocht voor bijna 14.000 euro. De verwachting is dat dit steentje dit kan overtreffen. ”Het steentje in de veiling wordt aangeboden door een familielid van een Italiaanse zakenpartner van LEGO die het steentje in 1980 kreeg voor zijn bijdrage aan de marktontwikkeling van LEGO in Italie”, aldus Rolf Nagtzaam, LEGO expert bij Catawiki.