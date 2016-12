(Tekst: Fryslân 1)

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong

Boeren wisten al jaren dat er te veel vee rondloopt en dat er daardoor te veel mest is. Ieders kop ging zo veel mogelijk in het zand. Nu is het afgelopen. Er is eindelijk een akkoord met de overheid: minder koeien en minder boeren is het resultaat. Met €25 miljoen van dezelfde overheid en €25 miljoen van de zuivelindustrie die de boeren zo heeft aangemoedigd om meer melk te leveren voor een wereldmarkt die veel minder lucratief bleek te zijn dan was voorgespiegeld.

