(tekst: persbericht van exPRtease)

Voor het traditionele Nieuwjaarsvegen haalden vandaag duizenden Nederlanders de bezem door de buurt. In het hele land waren er honderden initiatieven van Supporters van Schoon om samen met de buurt de vuurwerkresten weg te vegen. Meedoen is heel makkelijk: pak op 1 januari om klokslag 12.00 uur ’s middags een bezem, veger en blik en stap de straat op. Als het goed is, vind je daar je buren, die je meteen even gelukkig nieuwjaar kunt wensen.

Om mensen een handje te helpen herinneren, werd in de Amsterdamse Jordaan een oude traditie in ere hersteld: de porder.

Deze menselijke wekker tikte met zijn porstok op slaapkamerramen om arbeiders op tijd te wekken. Voor wie wel graag de bezem wil oppakken, maar nog even niet is opgestaan konden Jordanezen de WEL STOREN/WEL STOREN AUB Deurhanger aan hun deur hangen. Dan weet de buurt dat je graag gestoord wordt om gezellig te gaan vegen. ‘Porder’ van dienst: Frank Reef, eigenaar van de Sea Sick Surf Shop in de Jordaan.

Eerste goede daad van het jaar

Rood papier, verschoten vuurpijlen; de straten lagen op Nieuwjaarsdag vol met vuurwerkresten. Die zijn slecht voor het milieu én zien er niet gezellig uit. NederlandSchoon roept daarom alle Supporters van Schoon op om elk jaar op 1 januari de bezem op te pakken. Nieuwjaarsvegen is goed voor het milieu en goed voor de buurt.