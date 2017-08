(tekst: Fries Sociaal Planbureau)

In Fryslân is het aantal toeristische overnachtingen in de periode van 2014 tot 2016 met ruim 100.000 afgenomen. Dit is een daling van 2 procent. Landelijk is in deze periode het aantal overnachtingen toegenomen met 7 procent. Fryslân en Flevoland zijn de enige provincies met een afname. Het aantal bezoekers in Fryslân is overigens wel iets toegenomen. Het verblijf lijkt van kortere duur te zijn, omdat zij minder vaak overnachten. Dit blijkt uit een analyse van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) van cijfers over toerisme van het CBS.

Landelijk vooral toename buitenlandse toeristen

De daling van het aantal overnachtingen in Fryslân betreft zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen. Landelijk is vooral het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen toegenomen in de afgelopen jaren. De groei komt vooral van toeristen uit andere Europese landen, Azië en Amerika.

Minder Duitse bezoekers

De meeste buitenlandse overnachtingen in Fryslân zijn al decennialang van bezoekers uit Duitsland. Nog steeds is 80 procent van de buitenlandse overnachtingen van Duitse bezoekers. Zij komen vooral naar de watersportgebieden en de Waddeneilanden. Opvallend is dat het aantal overnachtingen van Duitse bezoekers de laatste jaren flink is gedaald. In 2014 waren er nog 1.055.000 overnachtingen, in 2016 waren dit er 993.000. Dit is een daling van 6 procent. Landelijk is het aantal overnachtingen van Duitse toeristen daarentegen flink toegenomen sinds 2014 (+17 procent). Hoewel steeds meer Duitse toeristen ons land weten te vinden, komen ze dus juist minder vaak naar Fryslân.

Toename toeristen uit Azië nog beperkt

In Fryslân is de diversiteit in de herkomst van buitenlandse bezoekers toegenomen in de afgelopen jaren. Zo is het aantal toeristen uit Azië, vooral Chinezen, toegenomen van 5000 in 2014 naar 9000 in 2016. Het aantal van 9000 overnachtingen in 2016 is echter nog wel relatief gering. Slechts 0,2 procent van de overnachtingen in Fryslân is van Aziatische bezoekers, terwijl dit landelijk 2 procent is.

Veel toeristen verwacht door Culturele Hoofdstad

In 2018 is Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. De verwachting is dat komend jaar veel toeristen uit binnen- en buitenland naar Fryslân komen voor een bezoek aan culturele evenementen. Het aantal overnachtingen zal dan vermoedelijk toenemen en de groep bezoekers wordt hierdoor diverser.

Leestip: Duitse toeristen schrikbarend behandeld