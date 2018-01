(tekst: persbericht)

WIELENPÔLLE IN LEEUWARDEN DRIE WEKEN LANG HET DECOR VAN DE NIEUWE DOCU-SERIE TYPISCH…!

Agnes en Rinus Pel zijn al 36 jaar gelukkig getrouwd in de Wielenpôlle Credits: Marjon Lukje

De wijk Wielenpôlle in Leeuwarden is vanaf aankomende maandag het decor van de nieuwe dagelijkse docu-serie Typisch Wielenpôlle! Dit is de allereerste buurt van de nieuwe reeks Typisch…! op NPO 2 die een jaar lang iedere drie weken een uniek portret maakt van een andere buurt; van villawijk tot boerendorp en van volkswijk tot vinex. De inwoners van Wielenpôlle trappen af en hebben de camera’s van Typisch..! toegelaten in hun dagelijks leven. Typisch neemt onder meer een kijkje bij de kerstpakkettenactie van Rinus, bezoekt de garage van Abdul en laat zien hoe Edward de nieuwe woordvoerder van de wijk wordt. In de eerste aflevering vertelt Angela openhartig over haar drugsverleden en hoe ze erin slaagde met haar man Peter een nieuw bestaan op te bouwen. De enige wijk waar ze wil wonen is de Wielenpôlle. Het lukte haar alsnog haar middelbare schooldiploma te halen en het is haar droom om zelf hulpverlener te worden in de verslavingszorg. Maar wie gaat dat betalen? Typisch Wielenpôlle! is vanaf 22 januari, van maandag tot en met donderdag rond 19.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Wielenpôlle in Leeuwarden behoort tot de armste wijken van Nederland en staat dan ook geregeld op alle lijstjes als het gaat over werkloosheid, schulden, en criminaliteit. Op papier ver van ideaal zou je zeggen, maar er heerst een grote saamhorigheid en er hangen nog touwtjes uit de brievenbus. Wie zijn de mensen achter die cijfers die we in de krant lezen? Typisch Wielenpôlle! laat je meeleven met de bewoners van Wielenpôlle die er met elkaar altijd iets van proberen te maken.

Serie Typisch…!

Arm of rijk, gezond of ziek, populistisch of elitair, laag of hooggeschoold, geboren Nederlander of immigrant, gelovig of ongelovig, Randstedeling of plattelander. Soms lijkt het wel of Nederland alleen nog maar bestaat uit kloven en tegenstellingen. Het nieuws wordt veelal gedomineerd door uitschieters en extreme tegenpolen. Maar wat weten we nu eigenlijk echt over de levens van anderen? De camera’s van Typisch…! bewegen zich door het alledaagse bestaan in Nederlandse buurten en geven zo stem aan de mensen die niet in de krant staan of zich laten horen aan de talkshowtafel. De EO en BNNVARA vullen de serie om en om in.