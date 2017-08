(tekst: persbericht)

Drenthe en Afrika aan het Fries dammen?

Een delegatie van de stichting WFD (Worldchampionships Frisian Draughts) bracht de afgelopen week een bezoek aan het MTB Open Zomertoernooi te Hoogeveen.

Doel van het bezoek was een overleg met de Afrikaanse dammers, die op het toernooi sterk aanwezig waren: Jean Marc Ndjofang (die zeer onlangs een ridderorde uit handen van de President van Kameroen ontving voor zijn sportprestaties), Thomy Mbongo (huidig kampioen van Afrika), Macodou Ndiaye (Senegal), Ladji Fofana (Ivoorkust) en Ghislain Mounanga Amateba (Gabon).

In dit overleg is overeengekomen, dat de Friese en Afrikaanse dammers samen zullen proberen het eerste Afrikaans Kampioenschap Fries Dammen te organiseren simultaan met het Afrikaans Kampioenschap Internationaal Dammen, dat gehouden zal worden in Senegal in mei of juni 2018. Het idee voor het combineren van twee Afrikaanse kampioenschappen in beide varianten was afkomstig van Jean Marc Ndjofang.

Op het toernooi bleek ook, dat het Friese Dammen al enige tijd structureel aandacht krijgt op de jeugdafdeling van 40 jonge dammers van Damclub Hoogeveen. Stichting WFD heeft aangeboden, speciaal voor de Hoogeveener jeugddammers een masterclass te geven.

In november 2016 won een Italiaans team het kampioenschap Fries dammen voor basisscholen. Gaat Hoogeveen dit jaar met de eer strijken?