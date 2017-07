(Tekst: Vrij Baan!)

Van vrijdag 4 augustus 19.00 uur t/m maandag 7 augustus 9.30 uur is de Drachtsterweg afgesloten voor verkeer dat de stad in rijdt. Verkeer moet omrijden via de Overijsselselaan.

Verkeer dat de stad uit wil kan gewoon doorrijden. Ook het fiets- en voetpad blijft open. Goutum en Zuiderburen blijven bereikbaar, weliswaar via de omleidingsroute. Dit weekend brengt aannemer Heijmans asfalt aan om het aquaduct aan te sluiten op de bestaande weg.

Deel Hemriksein – Zuiderburen/Goutum

Gelijktijdig brengt aannemer Jansma nieuw asfalt aan tussen Hemriksein en de afslag Zuiderburen/Goutum. De werkzaamheden starten ook 4 augustus om 19.00 uur, maar zijn eerder klaar. Daarom gaat dit deel van de Drachtsterweg op zaterdag aan het einde van de avond weer open.

Drachtsterweg ook dicht van 11-14 augustus

Let op! Volgend weekend is de situatie omgedraaid. Van vrijdag 11 augustus 9.00 uur t/m maandag 14 augustus 6.00 uur is de Drachtsterweg afgesloten voor verkeer dat de stad uit rijdt.

Aquaduct in gebruik

Dit betekent dat de eerste auto’s, vrachtwagens en motoren op maandag 7 augustus door het aquaduct rijden. Het gaat om de rijbaan die verkeer de stad in leidt. Op 14 augustus gaat de andere rijbaan open. Op 31 augustus kan iedereen gebruikmaken van het aquaduct, want dan wordt het fiets- en voetpad geopend. Vanaf september wordt de Drachtsterbrug gesloopt.