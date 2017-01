(tekst: Jurgen Straver – correspondent Zuiderburen)

‘Je moet als provinciale hoofdstad soms een grote broek aantrekken. Maar je moet niet vergeten om er een passende riem bij te zoeken.’ Zo luidt het advies aan de bestuurders van Leeuwarden.

Zaterdagavond was het weer eens raak. Een grote lekkage in het aquaduct op de Drachtsterweg. Het haalde zelfs het NOS-Journaal. Nu zijn bestuurders dol op publiciteit, maar het moet natuurlijk wel een beetje positief nieuws zijn. En daar schort het aan rond de Drachtsterweg. Laten we zeggen dat het het niet de eerste tegenslag was en ook niet de eerste lekkage. Eerder lekte er al een dijk en later lekte er nog eens 4 miljoen gemeenschapsgeld van de Provincie Friesland naar het project. Het is net de Noord-Zuidlijn in het klein!

Maar de lekkage is niet eens het grootste probleem. Dat zijn de deadlines voor de oplevering. Volgens de oorspronkelijke planning zou het verkeer allang door het aquaduct rijden en zou de omgeving groen zijn in plaats van een zanderig landschap met her en der werkmaterieel. Nu dit niet lukte is het Leeuwarden en de Provincie er alles aan gelegen om de nieuwe deadline in augustus van dit jaar wel te halen. Het zou toch een schande zijn, als het jaar van de Culturele Hoofdstad in 2018 opent zonder een prachtig aquaduct?

Aan het begin van de bouw verkondigde wethouder Thea Koster regelmatig een blijde boodschap over het project. Toen tegenslag op tegenslag volgde, verdween Koster steeds meer naar de achtergrond en ging gedeputeerde Sietske Poepjes vaker het woord voeren. Blijkbaar zijn Zuiderburen en omstreken de Leeuwarder wethouders niet zo gunstig gezind. Isabelle Diks zit met een afvalproef en een pilot met straatverlichting in haar maag. Wethouder Harry van de Molen breekt zijn hersenen over de kaalslag in het Bos van Pylkwier.

Thea Koster ontvluchtte inmiddels de stad. Ze is toegetreden tot het bestuur van het Deltion College in Zwolle. Isabella Diks probeet via de Tweede Kamer uit Leeuwarden te ontsnappen. Maar met of zonder deze dames, Leeuwarden gaat met gierende banden door naar het volgende hoogtepunt. Of dieptepunt? Binnenkort organiseert Leeuwarden namelijk een groot evenement. De stad is gastheer van het TV-spektakel The Passion. Laten we hopen dat de hoofdrolspeler van The Passoon werkelijk over water kan lopen.