Verzamelaar van 40.000 verhalen dr Jurjen van der Kooi is dinsdag in Drachten overleden. Van der Kooi, geboren in Hurdegaryp, is 74 jaar oud geworden.

Van der Kooi noemde zich een ‘studeerkamergeleerde’, zo blijkt uit het verslag op de website binnenbuitenpost. Hij was hoofddocent aan het Nedersaksisch en Fries Instituut van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van der Kooi verzamelde sprookjes, sagen en anekdotes en publiceerde in 2008 zijn Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde. In 1997 ontving hij De Europese Sprookjesprijs, de hoogste onderscheiding die in zijn vakgebied kan worden verkregen. Van der Kooi werkte nauw samen met het Meertens Instituut, onderzoeksinstituut voor de Nederlandse taal en cultuur.