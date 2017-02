Evert Stellingwerf houdt vol: groene stroom

(Van een correspondent)

De procedure verloopt erg moeizaam. Op 24 juni 2015 stelde Leeuwarder raadslid Evert Stellingwerf (PAL/GroenLinks) schriftelijke vragen over de inkoop van groene stroom. De beantwoording van die vragen laat meer dan een jaar op zich wachten. De uiterste termijn voor beantwoording is 6 weken. Uit stukken blijkt dat mevrouw Schut van de griffie enkele malen heeft geïnformeerd waarom het zo lang duurt. Bij de stukken zit geen antwoord van b. en w. , of ambtenaren op die aanmaningen van mevrouw Schut. Zijn die antwoorden er niet?

In mei 2016 verschijnt een rapport van Greenpeace, waaruit blijkt dat Leeuwarden het niet goed doet bij de inkoop van groene stroom. Terwijl de gemeente toch bij voortduring een “groen imago” probeert uit te stralen. Er wordt soms beweerd dat de gemeente op deze gebieden voorop loopt.

In januari 2017 – maar liefst anderhalf jaar na de indiening van de vragen – slaagt het volhoudend raadslid Evert Stellingwerf er in het onderwerp eindelijk op de agenda te krijgen (Forum)? Voor het college is aanwezig de pas aangetreden wethouder Douwstra vergezeld van twee ambtenaren. Douwstra gaat over inkoop, waar inhoudelijke vragen aan de orde komen verwijst hij naar zijn ambtenaren. Gewenst was de aanwezigheid van wethouder Diks geweest. Naar aanleiding van het rapport van Greenpeace riep wethouder Diks (PAL/GroenLinks) al eens dat dit allemaal oud nieuws was.

Gelukkig is raadslid Stellingwerf een doorzetter.

Hij constateert – met enkele andere raadsleden – hoe Douwstra elke concrete toezegging uit de weg gaat. Douwstra bezweert bij herhaling, veel andere dingen komen we van hem ook niet te weten, hoeveel ambitie het college heeft, maar het moet vooral haalbaar en betaalbaar zijn. En er doen bij de inkoop meer gemeenten mee. De raad moet er op vertrouwen dat hij zijn best gaat doen. En passant deelt één van de beide ambtenaren, die verstand van aanbestedingen c.a. heeft, dat een motie van de raad over stimulering van lokale inkoop, hier niet kan worden toegepast. Nogal bijzonder dat een ambtenaar, met de wethouder naast zich, zich dit zo permitteert. De voorzitter van de bijeenkomst lijkt sterk onderhevig aan verwarring. Zij vermoedt eerst dat de wethouder toezeggingen heeft gedaan. De wethouder toont zich dankbaar aan de voorzitter omdat die haar hiermee – zo spreekt hij plechtig uit – de gelegenheid geeft uit te leggen dat hij helemaal geen toezegging zou hebben gedaan. De voorzitter kruipt angstig in haar schulp.

Stellingwerf stelt tenslotte vast dat de wethouder uitsluitend vrijblijvende antwoorden heeft gegeven. Anders dan de voorzitter denkt hij dat er nog wel een vervolg zal komen. En dat is – zo blijkt nu – een motie die komende maandag in het theater komt. Centraal punt in de motie is de eis om elektriciteit in te kopen bij een volledig groene leverancier.

Heel Leeuwarden is benieuwd of dit voor Douwstra haalbaar en betaalbaar is.

In de zitting trok de aandacht hoe apathisch de wethouder de vraag over de late beantwoording van Stellingwerfs schriftelijke vragen behandelde. Er kon een klein excuus af, maar de wethouder zei niet te weten waarom dit was gebeurd. In zijn functie van fractievoorzitter CDA moeten hem de vragen van mevrouw Schut (zie hierboven) zijn ontgaan. Als kersvers wethouder had hij dit goed uit moeten zoeken. Een wethouder, die naar zo’n bijeenkomst gaat, wetend dat de vraag komt, moet dit vooraf uitzoeken en goed kunnen beantwoorden. De voorzitter van de bijeenkomst had – waar de rechten van de raad in het geding zijn – in moeten grijpen. De raadsleden laten zich teveel welgevallen.