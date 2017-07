Ook deze zomer presenteren we enkele artikelen die we eerder publiceerden. Wat wilde Douwe Beimin – het oliemannetje van de gemeente – in 2013?

De man die ooit president Daniel Ortega van Nicaragua de hand schudde weet niet meer waarop hij in Leeuwarden moet stemmen. Hij kondigt aan direct na de verkiezingen een nieuwe wijkenpartij op te zullen richten. Alles moet van hem van onderop. En hoe dat precies moet, dat heeft de Leeuwarder politiek volgens hem nog niet in de smiezen. Een gesprek in de Brasserie met opbouwwerker Douwe Beimin.

‘Ik hoor steeds vaker dat mensen niet meer weten waarop ze moeten stemmen. Ze zijn teleurgesteld in veel zaken. Ze vinden dat ze geen echte invloed kunnen uitoefenen.’

Dus: een nieuwe partij.

‘Ik ben daar zeer serieus mee bezig geweest. Een partij vanuit de wijken. Waarom zou je niet twee raadsleden vanuit alle wijken kiezen? We moeten toe naar een ander systeem. Zoals dat nu gaat werkt het niet meer. Het was nu te kort dag, maar na de verkiezingen ga ik hiermee aan de slag. Zelf wil ik niet in de raad, en ik wil ook geen wethouder worden.’

Wat zou je op 5 december het liefst in je schoentje willen hebben?

‘Er spoken nu wel tien dingen door mijn kop. Mensen zouden zich in de wijken veel meer moeten realiseren welke kansen ze hebben. Stop met het geklaag, pak aan! Weg met de zeursenioren! Een plan om dat te verwezenlijken zou ik wel in mijn schoentje willen hebben.’

De meeste mensen zitten toch tevreden thuis voor de buis?

‘In de wijken kun je veel meer bereiken. Dat dringt maar mondjesmaat tot de ambtenarij door. Het tijdperk van dingen bedenken voor de mensen is gewoon voorbij. We lieten alles over aan de gemeente. Dat kan niet meer. We lieten alles over aan de banken, de zorgverzekeraars en de woningcorporaties. Zie wat ze hebben gedaan. Ze zijn onverantwoordelijk omgesprongen met de wensen en behoeften van de mensen. We hebben het ook over onszelf afgeroepen. We zijn te gemakkelijk geweest. We hebben veel te vaak gezegd: zij regelen het wel. Dat is nu voorbij. Maar daardoor zijn de burgers ook teleurgesteld in de politici en hebben geen zin meer om te stemmen. Waar ik tegenaan wil knallen is de muur van onbegrip voor de van onderop beweging. Natuurlijk wordt die houding ingegeven door angst om posities te verliezen. Het moet gewoon anders.’

‘De landelijke politici moeten wegblijven uit Leeuwarden. Ik heb het Henk Deinum vorige week nog gezegd: je moet je schamen! Woensdag komt minister Opstelten naar Leeuwarden. Daarvoor word ik weer opgetrommeld. Hij moet zo nodig zijn gezicht in de Vluchtheuvel laten zien.’

Zaterdag komt Balkenende langs.

‘Ze moeten allemaal thuisblijven. Het zijn ónze verkiezingen!’

‘We moeten echt alles anders gaan regelen. Dat stuk in de NRC gisteren met die filosoof die zegt: ga eens wat vriendelijker om met uitkeringsgerechtigden; daar ben ik het helemaal mee eens. Solliciteren op banen? Waar zijn die banen! Hou op met die sollicitatietrainingen. Ook dit kunnen we van onderop regelen. Waarom zouden wij in de wijken de uitkeringen niet kunnen verzorgen? Waarom kunnen wij die dure re-integratie voorzieningen niet overnemen? Op wijkniveau kunnen wij vraag en aanbod prima aan elkaar koppelen.’

‘Waar ik op ga stemmen? Geen idee. We zijn teleurgesteld in de graaicultuur. Het is tekort dag anders was die wijkenpartij er nu al geweest.’