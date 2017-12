(tekst: degrouster)

Zorgen dorpen over bereikbaarheid per trein

GROU – De nieuwe dienstregeling van NS betekent een ingrijpende wijziging voor de bereikbaarheid van Akkrum, Grou, Jirnsum en Wolvega. Daar waar gepromoot wordt met één extra trein per uur op het traject Zwolle-Leeuwarden, betekent dit voor de genoemde dorpen een verslechtering in de bereikbaarheid, aldus de Plaatselijk Belangen en de ondernemersverenigingen van de dorpen in een brandbrief.

“In de huidige situatie zijn er twee treinverbindingen per uur naar Zwolle, waarvan één rechtstreekse verbinding. Naar Leeuwarden zijn er twee en in de spits zelfs drie treinen per uur. Met de komst van de nieuwe dienstregeling gaat de intensiteit van treinen per uur naar Leeuwarden omlaag naar twee treinen in de spits. Maar wat met name een verschraling is, is dat de rechtstreekse verbinding naar Zwolle verleden tijd is, iets wat nog nooit eerder in de dienstregeling is voorgekomen. Die rechtstreekse verbinding met Zwolle is van essentieel belang voor het reizen met openbaar vervoer”.

