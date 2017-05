Doperwten uit een potje eet ik niet, maar diepvrieserwten krijg ik, als er tenminste voldoende wijn op tafel, staat wel naar binnen. Vreemd vind ik dat al die diepvrieserwtjes die ik uit de zak in de pan strooi, even groot zijn. Nu koop ik in het seizoen, nu dus, ook wel eens een paar kilo verse doperwten, maar als ik zo’n peul openmaak zitten er een stuk of 6 erwten in waarvan hooguit 2 of 3 de grootte hebben van bevroren doperwtjes. Hoe kan het mogelijk zijn dat die doperwteninvriezers andere peulen kopen dan ik, of kopen ze dezelfde en gooien ze de ondermaatse exemplaren weg. Ik weet het niet, maar voorlopig eet ik alleen verse, zelf gedopte erwtjes. Zowel de grote als de ondermaatse knikkertjes.

Benodigdheden:

1.5 kilo doperwten in de peul

2 eetlepels olijfolie

2 tenen knoflook

1 theelepel kerriepoeder

2 eetlepels gehakte korianderblaadjes

sap van 1 halve limoen

Bereidingswijze:

Haal de erwten uit de peul. Breng 2 liter water aan de kook en kook de erwtjes 3 minuten. Giet ze af en spoel ze koud onder de kraan. Laat de erwtjes uitlekken. Pel de knoflook en snijd deze in dunne plakjes. Verwarm de olie in een pan en fruit de knoflook tot deze licht begint te kleuren. Voeg het kerriepoeder en de doperwten toe en verwarm de erwten in de olie terwijl je af en toe roert. Roer tot slot de korianderblaadjes en het limoensap er door.

Klaas Kasma

