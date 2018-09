(Tekst: PAL GroenLinks)

Wethouder Herwil van Gelder heeft het Groene Lintje van PAL GroenLinks uitgereikt aan de Doarpstún Snakkerburen. Theo van der Molen nam de prijs namens de dorpstuin in ontvangst. ‘Het is een eer om deze prijs te mogen ontvangen’, aldus Van der Molen.

‘Ik ben in 2001 samen met een compagnon begonnen en door out of the box te blijven denken is de dorpstuin steeds verder gegroeid. We zijn nu bezig met het realiseren van zonnepanelen op het dak.’ PAL GroenLinks reikt het Groene Lintje jaarlijks uit aan inwoners of projecten die een duurzame bijdragen leveren aan de gemeente.

Doarpstún Snakkerburen wint de prijs, omdat het volgens de jury niet alleen duurzaam is, maar ook sociaal duurzaam. Groente en fruit wordt er op biologische wijze verbouwd, het voedsel wordt lokaal verkocht en er is met een bijenkast en vlindertuin volop aandacht voor de insecten die belangrijk zijn in de voedselketen. Daarnaast betrekt de dorpstuin omwonenden bij de tuin, zijn er bijna tachtig vrijwilligers actief en leren kinderen van de basisschool er alles over het verbouwen van groente en fruit. Daarmee is het effect van de duurzame dorpstuin volgens de jury vele malen groter dan alleen de dorpstuin.

‘De dorpstuin in Snakkerburen is met recht een parel, een voorbeeld voor andere dorpstuinen, daarom reik ik deze prijs graag aan jullie uit’, aldus Van Gelder.