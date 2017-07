(tekst: De Correspondent)

Stel je voor: tientallen onbekenden blijven achter je aan lopen in de winkel en noteren welke producten je bekijkt of afrekent. In ons boek Je hebt wél iets te verbergen laten we zien hoe je online doen en laten wordt gevolgd. En nu hebben we de populairste sites in Nederland onder de loep genomen. Deze stalkers en gluurders volgen ons allemaal.

