(tekst: Villamedia)

Directeur van Omrop Fryslân Jan Koster vertrekt komend voorjaar bij de regionale omroep. Het besluit is volgens Omrop Fryslân in goed overleg met de Raad van Commissarissen en Koster genomen. Koster werkte acht jaar bij de omroep.

De omroep meldt: “De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van de positionering van Omrop Fryslân in het publieke mediabestel. Nu de politieke besluitvorming tot een eind is gekomen en er weer rust op dit onderwerp is, zullen de komende jaren nog weer meer in het teken staan van de al ingezette ontwikkeling van de eigen omroep.”

Het medialandschap zal in hoog tempo blijven veranderen en dat heeft consequenties van zowel programmatische- als organisatorische aard. Daardoor breekt er feitelijk een nieuwe fase aan bij de Omrop en zowel de Raad van Commissarissen als Jan Koster vinden dit het juiste moment om het stokje over te dragen.”

Wie Koster opvolgt is nog niet bekend.