(tekst: Villamedia)

Algemeen-directeur Dina Boonstra vertrekt per 1 augustus bij uitgeverij NDC Mediagroep. Nu het bedrijf na een ingrijpende reorganisatie ‘in rustiger vaarwater’ is beland, waarbij ook de schuldpositie is verbeterd, kijkt Boonstra verder: “Het bedrijf en de medewerkers gaan een nieuwe fase in. Daar hoort ook nieuw leiderschap bij.”

