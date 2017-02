‘We zijn nog niet kansloos.’ Een optimistische minister Dijsselbloem (PvdA) ziet zijn partij boven de tien zetels uitstijgen. Want die tien zetels zijn peilingen en iedereen weet, volgens Dijsselbloem, dat zestig tot zeventig procent van de kiezers ‘nog moet landen.’ Dijsselbloem sprak vanmiddag met studenten van de Thorbecke Academie in Leeuwarden ontspannen over president Trump, Turkije, Griekenland, zijn rol als voorzitter van de Eurogroep en over de naderende verkiezingen.

De belangrijkste man van de Verenigde Staten moet je ten dele negeren, aldus Dijsselbloem. ‘We kunnen ons niet laten gijzelen door de president die niks wil.’ Dijsselbloem kiest de route onderlangs: onderhandel direct met de partijen die je nodig hebt. Misschien levert het links laten liggen van de president wel voordeel op. ‘De president is niet het land.’ Hij vond dat zijn collega-minister en partijgenote Ploumen de juiste route heeft gekozen en direct steun toezegde nadat president Trump zijn steun had introkken op een onderdeel van mondiale ontwikkelingssamenwerking.

De minister van financiën toonde zich licht verbaasd over de miljarden waarmee de politieke partijen momenteel strooien. GroenLinks en VNL lijken bij elkaar op te bieden om hervormingen door te voeren met hulp van miljardentransacties. Maar het is verkiezingstijd, aldus Dijsselbloem. Hij vond wel dat er meer geld moet naar defensie, een portefeuille waarop ook de PvdA lang heeft bezuinigd. ‘Dat hebben we in de afgelopen jaren enigszins gerepareerd.’ Maar de reparatie is onvoldoende. Een vragensteller wilde weten of Trump gelijk had toen hij zei dat de VS fors betaalden in tegenstelling tot Europa. Dijsselbloem: ‘Het budget zal moeten stijgen. Maar geen enkele partij zegt: er moet zes miljard euro bij (om aan de afgesproken verplichting te voldoen).’

De PvdA-minister is een sterk voorstander van politiek bedrijven voor de lange termijn. ‘De korte-termijn benadering is slecht voor het landsbestuur en voor de economie.’ Je ziet het ook in het bedrijfsleven waar de kwartaalcijfers leidend zijn. ‘Slecht voor de onderneming’, aldus Dijsselbloem.

Kritiek uitte hij op de critici die in Griekenland weer problemen zien opdoemen waar ze niet zijn. Het land is er nog lang niet bovenop, maar er is groei en het vertrouwen groeit. ‘Ik kijk naar de belastinginkomsten van Griekenland en die stijgen.’ Ook andere indicatoren stellen Dijsselbloem enigszins gerust. Tegen de critici: ‘Doe even je sommen.’