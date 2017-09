‘Ik laat mijn klanten, particulieren en ondernemers, niet de deur uitgaan met een half ingestelde telefoon.’ Niek Dijkstra is nu ruim twee jaar met zijn telecombedrijf DijkstraTelecom.nl gevestigd op bedrijventerrein De Hemrik. Het is de hoogste tijd om misverstanden rond de mobiele telefoon weg te nemen, vindt hij. ‘Ik wil telecomproducten aanbieden voor betaalbare en eerlijke prijzen, met tegelijkertijd de beste service.’Een gesprek, met de in Leeuwarden woonachtige Dijkstra, leert dat er genoeg misverstanden zijn, die gemakkelijk uit de weg kunnen worden geruimd. Neem bijvoorbeeld de prijs van de telefoon. Je verwacht niet dat het kleine bedrijf van Dijkstra aanbiedingen heeft die grote spelers in de schaduw zetten. Want: zijn alle grote schreeuwers écht de goedkoopste? ‘Ik zou zeggen: kijk en vergelijk, ons assortiment staat online. Als je dan gaat vergelijken, dan zie je dat wij soms aanbiedingen hebben die tot 100 euro goedkoper kunnen zijn, dan waarvoor de concurrent ze aanbiedt.’

‘Waar het mij vooral om gaat, is dat ik mijn klanten goed adviseer en ik doe dat volstrekt onafhankelijk, want ik kan contracten aanbieden van alle providers, zowel zakelijk als particulier. Ik luister naar de wens van de klant en daar zoek ik dan het meest geschikte toestel, abonnement, accessoires en eventueel de verzekering voor uit.’

Voor de leek vliegen de aanbiedingen en keuzemogelijkheden om de oren. En daar komt nog bij, dat de aanbieders van telecomproducten om de haverklap met nieuwe acties en producten komen. De klant is niet meer koning, maar meer een speelbal. Wat is wijsheid in dit oerwoud van techniek en verleiding? Een vrolijke Niek Dijkstra zegt: ‘Als je op zoek gaat naar een telefoon of abonnement, kijk dan eerst rustig of het echt een aanbieding betreft, het product wel aan jouw eisen voldoet en bekijk of je de installatie-service er gratis bij krijgt of moet je ervoor betalen en zelf installeren?’

Is dat installeren dan zo moeilijk? Iedereen kan dat toch? ‘Dat klopt. In principe kan iedereen dat. Je stopt je simkaart erin, logt in met jouw account en installeert de apps die je veel gebruikt. Maar als je jouw toestel goed geïnstalleerd wil hebben, dan heb je graag dat al jouw apps, contacten, Whatsapp-gesprekken, agendapunten, foto’s en mails in één keer worden overgezet. En in tijden dat er veel accounts gehackt worden, wil je graag dat je na zo’n hack direct weer controle krijgt over jouw e-mailadres en/of account. Ik zorg ervoor dat we al die herstelgegevens controleren, eventueel aanpassen en goed op papier zetten.’

‘Andere zaken waar consumenten weinig bij stilstaan is het soms uit- of juist aanzetten van bepaalde functies. Facebookfilmpjes die automatisch afspelen, als je niet op de Wifi zit, zorgen ervoor dat je zo door je internetbundel heen bent. Een zwak Wifi-netwerk zorgt er soms voor dat de telefoon automatisch verbinding zoekt met het internetnetwerk van de provider. Dan is je portemonnee snel leeg. Soms is het handig om na te gaan van welke diensten familieleden gebruik maken. Bij sommige providers kan dit leuke kortingen of andere voordelen opleveren. Ook is het verstandig om originele of gecertificeerde kabels te gebruiken, al is die van de Kruitvat nog zo goedkoop, die heeft in veel gevallen geen chip die de verbinding en accuduur optimaliseert.‘

Niek Dijkstra is nu zo’n tien jaar werkzaam in de telecomsector. ‘Het is wel bijzonder hoe ik in de telecom terecht ben gekomen, want je moest eigenlijk bij alle telecomketens een Retail-opleiding gevolgd hebben voordat je er mocht komen werken. Ook bij de Orangewinkel, die 10 jaar geleden nog op de Wirdumerdijk zat. Ik ging daar vaak even naar binnen, het was voor mij net een snoepwinkel met al die telefoons, gadgets en accessoires. Prachtig gewoon! Terwijl ik mijn onderwijsassistent studie aan het afronden was en een bijbaan had bij Post-Plaza kwam ik meneer Zwaagstra tegen. Hij vroeg of ik voor de zomervakantie in zijn telefoonwinkel in Dokkum wilde komen solliciteren, daar ben ik aangenomen en uiteindelijk een aantal jaren gebleven en heb ik veel kennis mogen opdoen. Met deze kennis heb ik de heer Boorsma in Bolsward met zijn startende onderneming mogen helpen en terwijl ik daar werkzaam was ben ik ook mijn eigen bedrijf gestart. Sinds november 2015 ben ik helemaal zelfstandig.

‘Ik hou van hard werken en wil de apparaten die ik verkoop en ook kan repareren tot in detail leren kennen. Ik neem klanten bij de hand en zet de puntjes op de i. Ik vertel ze waar ze op moeten letten bij het afsluiten van een abonnement. Dan gaat het over gebruik, bereik en prijs. Op onze website kun je bijvoorbeeld een vrijblijvende check doen tot wanneer jouw abonnement loopt. Handig voor wanneer je daarna een voordeliger of beter passend abonnement wilt afsluiten. Ik informeer over het optimale gebruik van het toestel, want de meeste mensen kennen niet alle functies. Wij leveren dezelfde apparatuur, soms nog goedkoper dan elders, met daarbij een kosteloze installatie. En dat allemaal met een keurige factuur en met twee jaar garantie.’