In delegaasje fan ’e stifting WFD (Worldchampionships Frisian Draughts) hat ôfrûne wike in besite br [...]

Lês mear oer Opfrysker op It Nijs. [...]

De man dy’t freed yn it Finske Turku yn it wylde wei om foarbygongers ynstiek, hjit fan Abderrahman [...]

Ertzaintza stiet der yn grutte letters op harren unifoarms. It is it Baskyske wurd foar ‘plysje’ en [...]