(Tekst: CBS)

Nederlandse personenauto’s reden in 2017 iets meer kilometers dan een jaar eerder. Terwijl personenauto’s op benzine 1 procent meer reden, maakten dieselauto’s 2 procent minder kilometers. Met auto’s in particulier bezit werd iets minder gereden, bedrijfsauto’s legden juist meer kilometers af. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over verkeersprestaties.

Na de forse stijging in 2016, zijn Nederlandse personenauto’s in 2017 nauwelijks meer kilometers gaan rijden dan een jaar eerder: 119,1 miljard kilometer, een toename van 0,4 procent. Bijna 79 procent hiervan werd gereden door particuliere personenauto’s, de rest door auto’s op naam van een bedrijf. Het waren de bedrijfsauto’s die voor de lichte groei in kilometers zorgden. Zij reden 2 procent meer, terwijl de afgelegde particuliere autokilometers vrijwel gelijk zijn gebleven.

Meer particuliere auto’s rijden minder kilometers

Het aantal particuliere personenauto’s nam in 2017 toe met 2 procent. Per auto werd minder gereden: het gemiddelde jaarkilometrage daalde met 2 procent, naar ruim 11,6 duizend kilometer. Het totaal aantal kilometers afgelegd door particuliere personenauto’s bleef daardoor vrijwel gelijk. In de afgelopen tien jaar is het de tweede keer dat dit aantal daalt, de laatste keer gebeurde dat in 2012.

Daling dieselkilometers

Van alle in 2017 door personenauto’s afgelegde kilometers werd 63 procent gereden met benzineauto’s. Vergeleken met een jaar eerder legden zij 1 procent meer kilometers af. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de stijging van door bedrijfsauto’s gereden benzinekilometers (ruim 10 procent). Dieselauto’s, goed voor 29 procent van de afgelegde kilometers, reden daarentegen 2 procent minder. Vooral bedrijfsdiesels maakten minder kilometers. Lpg-auto’s rijden al jaren minder, deze trend zette zich in 2017 voort met een daling van ruim 11 procent. De afgelegde afstand door auto’s met overige brandstoffen nam toe met bijna 13 procent. Binnen deze groep zijn de elektrisch aangedreven auto’s (full elektrische en plug-in hybrides) de belangrijkste groep, zij legden 20 procent meer kilometers af in 2017 dan een jaar eerder.

Verschuiving van diesel naar benzine bij bedrijfsauto’s

Bij bedrijfswagens maken auto’s op diesel traditioneel de meeste kilometers. In 2017 daalden de dieselkilometers gereden door personenauto’s op naam van een bedrijf met 3 procent ten opzichte van 2016, en namen de afgelegde benzinekilometers met ruim 10 procent toe. Dit gaat samen met de ontwikkeling van het zakelijke autopark. Vergeleken met 2016 waren er in 2017 ruim 3 procent minder zakelijke diesels op de weg, en ruim 10 procent meer benzineauto’s op naam van een bedrijf.

Nieuwe auto’s rijden minder op diesel

Van bedrijfsauto’s van een jaar of jonger werd ruim 47 procent van de afgelegde kilometers in 2017 op diesel gereden. Bij auto’s van twee of drie jaar oud was dat aandeel nog bijna 63 procent. Nieuwe auto’s van particulieren (een jaar of jonger) reden bijna 12 procent van hun kilometers op diesel, terwijl dit voor auto’s van 2 of 3 jaar bijna 22 procent was.

In 2017 legden bedrijfsauto’s op benzine van een jaar of jonger 32 procent meer kilometers af dan een jaar eerder. Nieuwe bedrijfsdiesels reden daarentegen 31 procent minder. Deze ontwikkeling hangt samen met de verkoop van nieuwe bedrijfsauto’s: het aandeel nieuwe diesels liep terug van 45 procent in 2015 naar 30 procent in 2017. Van de nieuwe benzineauto’s nam het aandeel toe van 35 procent in 2015 naar ruim 63 procent in 2017.

Elektrische bedrijfsauto’s (full elektrisch en plug-in hybrides) nemen in 2017 nog maar 3,5 procent in van alle nieuwe bedrijfsauto’s. In 2015 was dit aandeel nog ruim 15 procent. Op 1 januari 2017 is de bijtelling voor alle plug-in hybrides verhoogd naar 22 procent, hetzelfde percentage dat geldt voor benzine- en dieselauto’s, waardoor deze auto’s minder populair werden.