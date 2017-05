(tekst: persbericht)

Spektakel en duurzaamheid op Reuzedei Akkrum!

Met zo’n tienduizend bezoekers is Reuzedei in Akkrum uitgegroeid tot het drukst bezochte eendaagse evenement op het gebied van duurzaam wonen, werken en leven in Noord-Nederland. Het organiserende Reuzeteam wil het thema duurzaamheid toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Traditiegetrouw start de Reuzedei met een lezing van een “Duurzame Reus” in de Terptsjerke. Het Reuzeteam weet elk jaar weer een spreker van formaat te strikken, die landelijk bekend is en iets heeft betekend op het gebied van duurzaamheid. Dit jaar is de Reus: Diederik Samsom. De oud PvdA-leider wil knokken voor een duurzame en eerlijke samenleving. Hij gaat dan ook een lezing geven die mensen duurzaam inspireert.

Reuzedei in Akkrum – op zaterdag 27 mei 2017 – zorgt altijd voor een gezellige drukte op het plein It Gearstalt bij de spoorbrug in Akkrum. De kolk bij de spoorbrug is het start- en finishpunt voor de NK zonnebotenrace, die in hetzelfde Hemelvaartweekend wordt gehouden. Bezoekers zitten daar eerste rang als ze de snelle zonneboten voorbij willen zien komen.

Op de route naar het dorpscentrum presenteren bedrijven, organisaties en stichtingen van alles over duurzaam wonen, werken en leven. De thema’s energie, groen rijden, elektrisch varen, hergebruik, eerlijk voedsel en bewust leven komen uitgebreid aan bod. Bezoekers kunnen zelf actief aan allerlei attracties meedoen. Het rijden van een traject op de nieuwste segways is er een van. In de tunnel onder het spoor naar Leeuwarden is een uitgebreid parcours uitgezet. In het centrum van Akkrum zal weer de traditionele braderie zijn.

Het Foodplein pal naast de spoortunnel telt diverse aanbieders van duurzame / biologische voeding. Cateraars in foodtrucks en ook hun Akkrumer collega’s gebruiken duurzaam geteelde producten, die ter plekke worden bereid.

Presentaties

Gedurende de dag zijn er ook diverse presentaties te beluisteren. Janco Heida, een Streekboer, vertelt over lokaal (h)eerlijk voedsel en het belang ervan voor de regio. Bij Anita Helfrich van diëtistenpraktijk Foodcare staat goede voeding centraal. Zij legt uit wat de etiketten eigenlijk betekenen en hoe je je kunt wapenen tegen alle voedselhypes. Tea Rodenburg, een professional organizer, laat op interactieve wijze ervaren wat je zelf thuis kunt doen om duurzamer en gelukkiger te wonen, werken en leven. En Peter de Boer, voorzitter van de Libellewerkgroep Friesland De Hynstebiter en onderdeel van de Vlinderstichting, geeft een presentatie over de natuur in eigen tuin en dorp. Hij vertelt over de kleine wonderen die om ons heen gebeuren. Waar we vaak zo onnadenkend aan voorbij gaan.

Voorsprong op twee weken fossielvrij rijden!

De Reuzedei is dit jaar met al hun transport en stroomvoorziening fossielvrij! Alle aggregaten en transport draaien op blauwe diesel. Daarmee neemt het logistieke Reuzeteam een voorsprong op de ‘Elfwegentocht’. Van 1 tot en met 14 juli 2018, in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018, gaat de hele provincie zich twee weken fossielvrij voortbewegen. En Akkrum wil het goede voorbeeld geven!

Watermuziekspektakel

’s Avonds wordt het evenement afgesloten met het Watermuziekspektakel, waarbij publiek in kleine bootjes langs diverse podia met live muziek dwars door het dorp vaart. Op terrassen en in tuinen van Akkrumers langs het water worden miniconcerten gegeven door muziekgroepen, solisten en bands. De Friese zanger-trompettist-saxofonist Folkert Hans geeft ter afsluiting van het Watermuziekspektakel een concert op de radarboot de Frisian Queen.

NK Zonnebootrace

Aan Reuzedei in Akkrum is de Eneco Zonnebootrace onlosmakelijk verbonden. Tijdens de wedstrijd dwars door het watersportdorp wordt elk jaar om het Nederlandse Kampioenschap gestreden. Twintig teams staan klaar om de felbegeerde titel binnen te halen. Op vrijdag 26 mei wordt gestart met een duurrace van 55 kilometer en op zaterdag 27 mei is het rondje Akkrum en de sprint. Vorig jaar was er voor het eerst de Young Solar Challenge, een wedstrijd voor scholieren van 14 tot en met 17 jaar. Ze maken hun eigen zonneboot van een zelfbouwpakket in de V5-klasse en maken zo kennis met uiteenlopende technieken van het zonnebootracen. Ook hierin zullen ruim 20 teams het tegen elkaar opnemen.

– Reuzedei Akkrum: zaterdag 27 mei 2017 van 11.00 tot 17.00 uur.

– Watermuziekspektakel, varen in eigen bootje langs muziekpodia: van 19.30 tot 21.30 uur

