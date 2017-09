(tekst: persbericht)

DICHTERS FAN FRYSLAN GEAN LOS

Kollektyf ropt Provinsjale Steaten op om inisjatyf te stypjen

It kollektyf DichterS fan Fryslân ropt Provinsjale Steaten op om fan de

ferkiezing fan in Dichter fan Fryslân ôf te stappen en it

dichterskollektyf de gelegenheid te jaan om Dichter fan Fryslân ta in

grut súkses te meitsjen. Om syn oprop krêft by te setten giet it

kollektyf dizze wike alfêst los.

Foarige wike tongersdei hat deputearre fan kultuer Sietske Poepjes

reagearre op it foarstel om Dichter fan Fryslân yn 2018-2019 troch in

grut kollektyf fan Fryske dichters dwaan te litten. Telefoanysk liet se

de groep witte dat sy it plan in prachtich idee fynt, ek mei it each op

LF2018. Se hat provinsjale stipe tasein om it plan te realisearjen.

Goed nijs. No de stipe fan Provinsjale Steaten noch. Want it kollektyf

bliuwt by syn krityk op de proseduere foar de ferkiezing fan Dichter fan

Fryslân en is fan miening dat dy yntusken in farce wurden is. Betûfte

dichters dogge net mei nei krityk op de proseduere en dichters mei

minimale ûnderfining tinke nei útspraken fan de deputearre yn de media

dat se – as ‘amateurdichter’ – kâns meitsje. Wy fine dat in kollektyf

fan Fryske dichters it Dichterskip fan Fryslân better, spannender en

fernijender foarmjaan as in yndividuele dichter.

Om de oprop oan Provinsjale Steaten krêft by te setten, set it kollektyf

dizze wike al út ein. Der is in Facebookside DichterS fan Fryslân

iepene, dêr’t dielnimmende dichters yn ’e oanrin nei 2018-2019 alfêst

gedichten oer aktuele saken yn Fryslân (en de wrâld) op pleatse. Sa

wurdt toand dat de Fryske poëzij libbet as in hert en dat Fryslân en de

wrâld op in mearstimmige, poëtysk nijsgjirrige wize aktualisearre wurde

kin: kritysk, boartlik, stikelich, ferwûnderjend, engazjearre, lyrysk,

humoristysk, belutsen, absurdistysk, to the point, …

Der slute har noch hieltyd nije dichters by DichterS fan Fryslân oan. De

groep bestiet no út 25 dichters: Willem Abma, Erik Betten, Pier Boorsma,

Pieteke de Boer, Eppie Dam (op ‘e achtergrûn), Anne Feddema, Edwin de

Groot, Tsjisse Hettema, Hein Jaap Hilarides, Eric Hoekstra, Yva

Hokwerda, Sytse Jansma, Elske Kampen, Bartle Laverman, André Looijenga,

Aggie van der Meer, Henk Nijp, Simon Oosting, Sipke de Schiffart,

Jacobus Smink, Geart Tigchelaar, Jaap Veenstra, Abe de Vries, Syds

Wiersma en Piter Yedema.