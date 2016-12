(tekst: Fryslân 1)

Het voetbalorakel van SC Heerenveen ontleed

Een nieuw boek over Riemer van der Velde is een studie naar een raadselachtig en eerzuchtig man die zo’n complex web van intriges wist te spinnen dat hij SC Heerenveen, de club die hij groot heeft gemaakt, bijna wist af te breken. Albert van Keimpema zat dichtbij het vuur en schreef het gedetailleerd op.

Door Wio Joustra

Oh, what a tangled web we weave, when first we practice to deceive, is een van de meest geciteerde strofes uit een gedicht (‘Marmion’ van Walter Scott) in de Engelse literatuur.

Het citaat wordt meestal gebruikt in de context van hoe gecompliceerd het leven wordt wanneer je begint te liegen en vervolgens leugen op leugen moet stapelen om de eerste leugen in stand te houden. In Nederland zeggen we ook wel dat één leugen honderd andere leugens uithaalt. Maar dat mag allemaal niet baten, immers ‘al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’. De spin raakt bijna altijd verstrikt in zijn eigen web.

