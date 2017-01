(tekst: Frankwatching)

Deze 6 trends bepalen de digitale wereld in 2017

Happy New Year iedereen! Zoals verwacht was ook 2016 weer een bewogen jaar voor de digitale wereld: Snapchat maakt tegenwoordig brillen, Google’s AI verslaat de wereldkampioen in GO, het aantal internetgebruikers ging over de grens van 3,5 miljard heen en volgens sommigen dankt de USA zijn nieuwe president aan de Facebook-bubble. Maar dat ligt allemaal achter ons: 2017 is echt begonnen en dus richten we ons traditiegetrouw op het komende jaar. We keken eens diep in onze glazen bol en zeggen: 2017 wordt het jaar van de relational economy.

