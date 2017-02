Het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders is weer overal verkrijgbaar (zelfs in Hudegaryp, Gytskerk, Jellum en Akkrum).

Gerrit Bosgraaf is weer prominent aanwezig met zijn handel in alles wat los en vast zit. Slager Hedzer Nicolaij van De Bras in de Schrans legt uit waarom het procureurlapje populair is en waarom de klant zich af en toe een beetje laat beduvelen. Ook Jos Rurenga van de Stunthal is regelmatig verbaasd over de kopers van verf. Zijn (merk)liters staan voor zachte prijsjes in zijn schappen.

Klaas Kasma bezocht café het Oranje Bierhuis en had er een wonderlijke ervaring. Beeldhouwer Karianne Krabbendam is verwonderd dat haar Liggende Nymphe nog niet verkocht is. Ale de Boer ziet allerlei verwarde personen in de Leeuwarder gemeenteraad. Cor Hospes vangt in Amsterdam verontrustende geluiden op 0ver Culturele Hoofdstad. Eric Hoekstra is verontwaardigd over de ophef rond Donald Trump.

De bakkers van Bakker Bart constateren een ongunstige prijs-kwaliteitsverhouding (in het voordeel van de klant). Johan Meijer van P. de Vries vertelt over de energierevolutie die ons te wachten staat. Derk Jan de Lang van het restaurant De Kok en de Walvis vindt dat van de binnenstad van Leeuwarden geen feestcafé moet worden gemaakt. En de Meesterschilders Friesland geven hun visitekaartje af met de restauratie van enkele panden in de Grote Kerkstraat (voormalige sauna).

Parkeergarage Oosterstraat

De redactie verdiepte zich verder in de bouw van parkeergarage Oosterstraat (met oogkleppen op gebouwd) en sprak met restauranthouder Marius Jubitana (Mild and Spicy) die weer bij de wal opklautert. Ook gingen we langs bij viszaak De Gezonde Apotheek die na een periode van lusteloosheid weer swingt. En we hoorden in de politiek teleurgestelde bewoners van het Europaplein aan. Raadslid Hilde Tjeerdema is de goednieuwsshow van het college helemaal zat. Ze maakte van haar hart geen moordkuil.

Passie is er bij de volleyballers van Zuiderburen en bij de wijngaard van De Frysling in Twijzel. Jantiene Broersma-Bakker (ik ben de dochter van Bakker uw Slager) is vol van haar wijn.

Snel naar een van de 120 de afhaalplaatsen! (of lees het hier online)