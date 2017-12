(tekst: Fries Museum)

Exclusieve preview nieuw boek Mata Hari

Hun nieuwe boek over Mata Hari komt pas in februari uit, maar journalisten Angela Dekker en Jessica Voeten geven nu al een lezing over de mysterieuze danseres. Zaterdag 23 december schijnen ze in het Fries Museum een nieuw licht op de vrouw die zichzelf met verve als Mata Hari presenteerde en er voor waakte haar ware identiteit te tonen. Dekker en Voeten ontrafelen het mysterie Mata Hari aan de hand van nieuwe, onbekende bronnen. Ze ontdoen de femme fatale en spionne van haar stereotype en dringen door in alle stadia van haar leven in Nederland, Nederlands-Indië en Europa.

De lezing start om 13.30 uur en duurt een uur. Aanmelden kan via de website van het Fries Museum, een kaartje kost €10,-, museumentree is niet nodig en niet inbegrepen. Deze lezing is onderdeel van een groter aanbod lezingen in het kader van de tentoonstelling Mata Hari, de mythe en het meisje, die tot en met 2 april 2018 te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden.

moed en overmoed

De lezing van Angela Dekker en Jessica Voeten sluit aan op het verhaal dat ze vertellen in hun boek Moed en overmoed. Het boek is persoonlijk portret van Mata-Hari en degenen die haar pad kruisten, van anarchist tot bankier. In februari 2018 wordt het boek Moed en overmoed gepubliceerd, een exemplaar reserveren kan via de website van Uitgeverij Atlas Contact.

