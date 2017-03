(tekst: persbericht)

Boomsma Beerenburger en de Grutte Pier Brouwerij presenteren uniek degustatiebier

Leeuwarden, maart 2017

Distilleerderij Boomsma en de Grutte Pier Brouwerij presenteren vol trots het resultaat van een bijzondere samenwerking. Liefhebbers kunnen nu genieten van een buitengewoon bier waarin de smaken van Boomsma Beerenburger en het Friese heldenstout Kracht in de Nacht een ijzersterke alliantie aangaan.

Twee bedrijven die hun oorsprong vinden in het hart van de Friese hoofdstad Leeuwarden. Een vermaarde distilleerderij die kan bogen op een historie van meer dan honderd jaar. En een jonge ambitieuze brouwerij waarvan het bier in recordtijd wereldfaam heeft vergaard. Het resultaat van hun samenwerking is nu verkrijgbaar: een waarachtig degustatiebier dat de smaken combineert van een Russian Imperial Stout en Beerenburger.

Een koninklijke distilleerderij

Distilleerderij Boomsma is een familiebedrijf in de vijfde generatie met een traditie die terug reikt tot het jaar 1883. Nog altijd is het gevestigd in Leeuwarden. Al vanaf het eerste begin produceert het zijn Beerenburger, een kruidenbitter dat inmiddels bekendheid geniet ver voorbij de grenzen van Friesland. Anno 2017 stelt het liefhebbers in staat te genieten van bijzonder binnen- en buitenlands gedistilleerd en kwaliteitswijnen van over de hele wereld. Sinds het 125-jarige jubileum in 2008 is het Distilleerderij Boomsma toegestaan het predicaat ‘Koninklijk Hofleverancier’ te voeren.

Een met goud bekroonde brouwerij

De Grutte Pier Brouwerij dankt zijn naam aan de legendarische krijgsheer, vrijheidsstrijder en volksheld die rond 1500 de graven van Holland weerstond toen zij in Friesland hun rechten wilden laten gelden. De Grutte Pier Brouwerij zag het levenslicht in 2014 en vestigde zijn reputatie door met zijn driegranentripel afgelopen jaar het gouden keurmerk te verdienen van de World Beer Awards.

Speciaalbierliefhebbers konden in 2016 ook kennismaken met Kracht in de Nacht, een bier gebrouwen volgens de receptuur van het Russian Imperial Stout. Van hoge gisting en ongefilterd. Met als bijzonderheid dat het twaalf maanden gerijpt heeft in volkomen duisternis en pas het licht ziet wanneer het ingeschonken wordt: donker, complex en vol van smaak. De plek waar dit bier rijpt is er een met een roemruchte historie: het Blokhuis, de eeuwenoude voormalige gevangenis in de binnenstad van Leeuwarden.

Dit bier heeft van brouwers Renze Bil en Frans Filius nog een extra dimensie gekregen. Ze brengen samen met distilleerderij Boomsma nu in gelimiteerde oplage Kracht in de Nacht op de markt die de tijd heeft gekregen om te rijpen met Beerenburger. In alle rust zodat de smaken een ijzersterke alliantie hebben kunnen aangaan. Het resultaat is een buitengewoon degustatiebier dat nu verkrijgbaar is in de betere biercafé’s en bij geselecteerde speciaalbierslijterijen.

Kracht in de Nacht met Boomsma Beerenburger – proefnotitie

Duister vloeit het in het glas: donker, bruinzwart en ondoorzichtig. Op het bier ontstaat een rijke laag zeer fijn, ecru-kleurig schuim die snel afneemt vanwege het hoge alcoholpercentage dat het draagt. Dit heeft als voordeel dat het aroma zich snel kan ontvouwen.

Dat aroma kenmerkt zich door de geur van Boomsma Beerenburger, de kruidenbitter waarin gentiaan, jenever, zoethout en laurierbes bepalende smaakmakers zijn. Daarnaast zijn de geurtonen van gebrande mout en koffie te onderscheiden. In de smaak valt de balans op van de Beerenburger, gedragen door de voor een Russian Imperial Stout typerende bitterzoetheid. Smaken die herinneren aan gebrande suiker of stroop en diep geroosterde mout komen naar voren, maar ook zoethout, laurier en steranijs: drop. Het robuuste alcoholpercentage van 11,5 helpt de smaken tot ontwikkeling te komen. Het mondgevoel is stroperig maar toch met een prettig zurige samentrekkendheid.

Kracht in de Nacht met Boomsma Beerenburger kent een afdronk die liefhebbers mogen verwachten van een complex bier als dit. Langdurig en rijk. Bitter, zoals bij een goede kop koffie. Verwarmend, met tonen van gebrande mout.

Drink dit bier op keldertemperatuur, 10 tot 12 graden Celsius is optimaal. Schenk het in een bokaal, of in een groot wijnglas om de geur en smaak tot hun recht te laten komen. Let op: dit is een bier waar je als liefhebber de tijd voor neemt. Misschien wel bij de open haard, misschien wel met een goede sigaar. Want Kracht in de Nacht met Boomsma Beerenburger is een waarachtig degustatiebier om ‘u’ tegen te zeggen.