Hoe maak je gebruik van erotiek in kunst? Waar ligt de grens tussen kunst en porno? En kennen we in Nederland nog taboes op het gebied van seks? Op donderdag 23 maart gaan schrijver Lydia Rood, seksuoloog Irma van Steijn en keramist Carolein Smit hierover met elkaar in gesprek tijdens een debatavond in Keramiekmuseum Princessehof. Het debat begint om 19:30 en wordt geleid door verslaggever Auke Zeldenrust. Toegang tot de debatavond is gratis, reserveren is verplicht en kan via de website van het Princessehof.

Schrijfster Lydia Rood is van alle markten thuis. Ze was eindredacteur bij de Volkskrant, schrijft columns, thrillers, toneelstukken en zelfs kinderboeken. Rood is echter ook bekend vanwege haar erotische verhalenbundels voor vrouwen. Hoe ziet zij het verschil tussen erotiek voor vrouwen en mannen?

Irma van Steijn is GZ-psycholoog, seksuoloog en landelijk bekend vanwege haar rol bij het televisieprogramma Bonje met de Buren. Van Steijn is gespecialiseerd in de behandeling van mensen die vastlopen in hun seksleven en weet precies op welke gebieden van seksualiteit nog taboes heersen.

Carolein Smit is internationaal doorgebroken als keramist. Haar sculpturen zijn vaak geïnspireerd op thema’s uit de klassieke mythologie en Bijbelse verhalen. In 1999 ontving zij de Keranova-prijs voor autonome keramiek en in 2010 de Gemeente Breda Oeuvreprijs. In de tentoonstelling Sexy Ceramics is haar werk Leda en de zwaan te zien. Het Victoria and Albert Museum in Londen heeft ook drie van haar werken in de collectie. We stellen haar de vraag waar de grens tussen kunst en porno ligt en hoe je als kunstenaar seks ter discussie stelt.

Sexy Ceramics

De debatavond is onderdeel van het activiteitenprogramma bij Sexy Ceramics. De tentoonstelling Sexy Ceramics doorloopt aan de hand van Aziatische en Westerse keramiek alle fases van het liefdesspel. Van de eerste aanraking en voorzichtige hofmakerij tot expliciete seks. Klassieke Griekse vazen, verfijnd Aziatisch porselein en moderne keramiek nemen de kijker mee in de wereld van seks en verleiding. Er is aandacht voor verborgen symbolen, suggestieve vormen en expliciete objecten, maar ook voor de sensualiteit van het materiaal klei zelf.

Debatavond kunst en seksualiteit

23 maart 2017

Inloop: vanaf 19.00 uur

Start: 19.30 uur

Gratis toegang

Reserveren verplicht!

De tentoonstelling Sexy Ceramics is van 27 augustus 2016 tot en met 9 juli 2017 te zien in Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden. De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Het Mondriaan Fonds, Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Woudsend Anno 1816, Stichting Van Achterbergh-Domhof, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum en Stichting het Old Burger Weeshuis.