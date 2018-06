(Tekst: Persbericht)

Donderdagavond 14 juni debatteren drie Friese kunstenaars in het Fries Museum over de verbinding tussen geschiedenis en kunst. Onder leiding van kunsthistoricus David Stroband bespreken B.C. Epker, Pedro Bakker en Alle Jong de rol van geschiedenis in hun werk. De werken van deze kunstenaars gaan allemaal op hun eigen manier een relatie aan met de moderne samenleving en slaan een brug naar het verleden. De avond start om 20.00 uur en is kosteloos bij te wonen.

Beeldend kunstenaar B.C. Epker nam het initiatief voor deze avond om een podium te creëren voor meer verdieping van de hedendaagse Friese kunst. Eerst lichten Epker, Jong en Bakker toe hoe zij in hun eigen werk een verbinding leggen tussen kunst en geschiedenis. Vervolgens geven ze aan de hand van het thema een verdieping op de aard van de Friese kunst. De debatavond is een gesprek waaraan bezoekers actief kunnen deelnemen. Gespreksleider is kunsthistoricus David Stroband.

Het debat vindt plaats op donderdag 14 juni van 20.00 tot 21.30 uur in het atelier van het Fries Museum en is gratis bij te wonen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website.